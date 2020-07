Hawaï zet zich schrap voor orkaan Douglas IB/redactie

27 juli 2020

03u13

Bron: ANP, AD 0 Orkaan Douglas in de Stille Oceaan bedreigt de eilanden van de Amerikaanse staat Hawaï. Het Amerikaanse Nationale Orkaancentrum (NHC) heeft aangekondigd dat de cycloon zondag en in de nacht naar maandag met windsnelheden van 140 kilometer per uur over de eilanden raast of net aan ze voorbij gaat. Er worden hoge en potentieel vernietigende golven, zware regenval en gevaarlijke stormvloeden voorspeld.

Er zijn hulpgoederen geleverd aan het eiland Maui ter voorbereiding op de storm. De autoriteiten drongen er bij de inwoners op aan om thuis te blijven en de straten zoveel mogelijk te mijden. Ook het Rode Kruis in Hawaï zei dat het zich voorbereidde op de orkaan.

Eerste orkaan in Texas

De eerste Atlantische orkaan van 2020, Hanna, trok zaterdag met windsnelheden van 145 kilometer per uur het zuiden van Texas binnen. De orkaan van categorie 1 ging aan land bij Padre Island vlakbij Corpus Christi, de grootste stad in de kuststreek. De storm zorgde voor zware regenval, windstoten en overstromingen.

Er zijn geen meldingen van slachtoffers of hele grote schade. Enkele plaatsen stonden gedeeltelijk onder water en bijna 45.000 mensen in het zuiden van Texas zaten zonder stroom. Televisiebeelden toonden enkele wegen en een caravanpark, bezaaid met puin en omgewaaide bomen. De storm trok zondag verder over Texas richting het noordoosten van Mexico.