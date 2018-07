Hawaï verbiedt zonnebrandcrème die koraalriffen beschadigt Redactie

04 juli 2018

02u00

Bron: AD 2 De gouverneur van de Amerikaanse staat Hawaï heeft een wet ondertekend waarin het gebruik van bepaalde z onnebrandcrèmes wordt verboden. De ingrediënten oxybenzone en octinoxate, allebei bedoeld om UV-stralen tegen te houden, zijn vanaf 1 januari 2021 verboden in de eilandstaat.

De chemicaliën in kwestie zijn zeer schadelijk voor koraalriffen, bleek twee jaar geleden al uit onderzoek. De stoffen hebben een blekend effect, veroorzaken misvormingen en DNA-schade en leiden uiteindelijk tot het afsterven van het koraal. De zonnebrandcrèmes komen in het water terecht doordat mensen in zee zwemmen en duiken, maar ook door afvalwater dat in de oceaan wordt geloosd.

Een nationale organisatie die de fabrikanten van zonnebrandcrème vertegenwoordigt, heeft zich al uitgesproken tegen de wet. Er is niet genoeg bewijs beschikbaar om zonder twijfel vast te stellen dat de schade wordt veroorzaakt door ocybenzone en octinoxate, vinden zij.

Vrees voor negatieve gezondheidseffecten

Andere critici zeggen dat het aanbod van betaalbare zonnebrandcrème drastisch zal dalen op Hawaï en dat dit mogelijk negatieve gezondsheidseffecten kan hebben op zowel inwoners als bezoekers die zich blootstellen aan de zon.

