Hawaï kondigt code rood af door gigantische aswolk na vulkaanuitbarsting Redactie

16 mei 2018

08u26

Bron: Belga 0 In Hawaï is ‘code rood’ voor de luchtvaart aangekondigd omdat vulkaan Kilauea maar zwaar blijft tekeergaan. De vulkaan spuwt een aswolk die meer dan 3.000 meter hoog is.

“Het alarm betekent dat er onmiddellijk gevaar is voor de gezondheid. Het is dus belangrijk om blootstelling te beperken. Dit is een ernstige situatie die een impact heeft op iedereen die hier aan wordt blootgesteld.” Dat zei de Civiele Bescherming in een verklaring.

Daarnaast waarschuwde ze ook dat de vulkanische wolk ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Mensen kunnen ademhalingsproblemen krijgen of zelfs stikken. Volgens autoriteiten is de aswolk meer dan 3.000 meter hoog.

Scheuren

Maandag ontstond er een nieuwe scheur in de vulkaan. Die gaat nu al enkele dagen hevig tekeer. Al zeker veertig huizen werden vernietigd door de lavastroom. Maar als het niveau van de lava in de vulkaan blijft dalen, dan kunnen er volgens wetenschappers nieuwe scheuren ontstaan. Er kunnen dan ook giftige dampen vrijkomen.

De Kilauea-vulkaan is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Op Hawaï zelf zijn er vijf vulkanen.