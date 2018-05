Hawaï kondigt code rood af door aswolk van 3.000 meter hoog: "Zwaardere uitbarsting kan op elk moment volgen" Redactie

16 mei 2018

08u26

Bron: Belga, Daily Mail 2 In Hawaï is ‘code rood’ voor de luchtvaart aangekondigd omdat vulkaan Kilauea zwaar blijft tekeergaan. De vulkaan spuwt al tien dagen lang lava en produceert nu een aswolk die meer dan 3.000 meter hoog is. Een hevige, explosieve uitbarsting kan op elk moment voorkomen, waarschuwt het Amerikaanse bureau voor geologie.

Sinds deze ochtend wordt er voortdurend meer as geproduceerd door de vulkaan. De assen vormen een gigantische rookwolk, en worden door de wind tot bijna 30 kilometer ver gedragen. De vulkanische wolk kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, klinkt het. Mensen kunnen ademhalingsproblemen krijgen of zelfs stikken.

Vandaar werd code rood afgekondigd. “Het alarm betekent dat er onmiddellijk gevaar is voor de gezondheid. Het is dus belangrijk om blootstelling te beperken. Dit is een ernstige situatie die een impact heeft op iedereen die hier aan wordt blootgesteld.” Dat zei de Civiele Bescherming in een verklaring.

Volgens de US Geographical Survey, de overheidsdienst voor geologie, geeft het alarm daarnaast aan dat zwaardere uitbarstingen op elk moment kunnen volgen. Daardoor zouden er meer assen neerkomen en mogelijk projectielen worden afgevuurd vanuit de vulkaanopening.

Scheuren

De vulkaan spuwt nu al tien dagen lava door meerdere scheuren. Al 2.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd en zeker veertig huizen werden vernietigd door de lavastroom.

Als het niveau van de lava in de vulkaan blijft dalen, dan kunnen er volgens wetenschappers nieuwe scheuren ontstaan. Er kunnen dan ook giftige dampen vrijkomen.

De Kilauea-vulkaan is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Op Hawaï zelf zijn er vijf vulkanen.