Haven Calais afgesloten na inval van 100-tal migranten TVA

02 maart 2019

21u49 0

Een honderdtal migranten is vanavond de haven van Calais binnengedrongen in de hoop een ferry naar het Engelse Dover te kunnen nemen. De politie is volop bezig met het oppakken en verwijderen van de transmigranten. In tussentijd kunnen ferry’s van rederij P&O en DFDS, die opereren op het Kanaal van en naar Calais, niet aanmeren in Frankrijk.

Aan boord bevinden zich honderden toeristen - zowel Franse, Britse als Belgische - en truckers. Zij moeten zich aan boord zien bezig te houden. Het zal nog minstens een uur duren vooraleer de haven opnieuw wordt vrijgegeven.