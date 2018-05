Hassan (36) zit al 62 dagen vast in luchthaven van Kuala Lumpur: "Ik ben bang dat ik hier voor altijd moet blijven" TTR

09 mei 2018

12u32

Bron: News.com.au, CBC News, BBC 3 Terminal twee in de luchthaven van Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, is al twee maanden lang de plek waar de 36-jarige Hassan Al Kontar, een marketingmanager uit Syrië, verblijft. De dertiger wil niet terugkeren naar Syrië, maar een visum voor een ander land heeft hij niet. “Ik ben bang dat ik hier voor altijd moet blijven”, vertelt Hassan die een dagboek bijhoudt op Twitter.

Net als acteur Tom Hanks in de kaskraker ‘The Terminal’ strandde de 36-jarige man uit Dama, in Syrië, op een luchthaven, omdat hij geen geldige papieren heeft. Intussen verblijft hij er al 62 dagen. De Syriër verliet in 2006 zijn thuisland en reisde naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij tussen 2006 en 2017 als marketingmanager werkte. Toen het Syrische conflict in 2011 escaleerde, kreeg Hassan een oproep om te dienen in het Syrische leger van de regering-Assad, maar de dertiger weigerde en wilde niet terugkeren. “Ik wil niet vechten in een oorlog”, vertelde hij toen aan BBC. "Ik raakte mijn job en werkvergunning kwijt en sindsdien dool ik rond."

Omdat hij geen geldige papieren had, werd Hassan door de Verenigde Arabische Emiraten naar Maleisië gestuurd. Daar zou hij volgens de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten een visum krijgen. Hij kreeg er een tijdelijke werkvergunning, die drie maanden geldig was. In de tussentijd zocht hij naar een oplossing op lange termijn. Het was de start van een helse zoektocht die anders uitdraaide dan hij had gehoopt. (Lees verder onder de foto.)

“Ik wilde naar Ecuador gaan en had genoeg geld gespaard om een ticket te boeken via Turkish Airways, maar de luchtvaartmaatschappij liet me niet aan boord”, zegt Hassan. Bovendien werd hij in Maleisië op een zwarte lijst geplaatst, waardoor hij niet langer legaal in het land is. Hassan zocht naar een oplossing en kocht een ticket voor een vlucht naar Cambodia, maar daar kreeg hij opnieuw slecht nieuws. De Syriër werd meteen op een terugvlucht gezet naar de luchthaven van Kuala Lumpur.

Hier is geen plaats om te douchen of om te slapen. Ik voel me ziek, maar medicijnen heb ik niet.

Dag in dag uit is het leven voor Hassan momenteel een grote strijd. Hij leeft al twee maanden lang van eten dat hij van reizigers en luchthaven personeel krijgt. Slapen doet hij tussen de reizigers op een bankje. Een oplossing is er op dit moment niet. Het enige wat Hassan naar eigen zeggen kan doen, is afwachten. De dertiger besliste zijn verhaal te delen op Twitter, waar hij een dagboek van zijn bizarre situatie bijhoudt.

“Ik tel de dagen, zonder hoop”, zegt hij in een video die hij op 23 maart postte. “Ik weet niet waarom ik deze video’s blijf maken, ergens diep in mijn hart hoop ik dat iemand om mijn situatie geeft en me helpt, maar ik weet dat dat slechts valse hoop is. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Het lijkt erop alsof dit mijn thuis zal zijn voor een lange tijd”, aldus Hassan die bang is dat hij voor altijd in de luchthaven moet blijven. “Het is een moeilijke situatie. Hier is geen plaats om te douchen of om te slapen. Ik voel me ziek, maar medicijnen heb ik niet.” (Lees verder onder de tweet.)

Machteloos

De autoriteiten van Maleisië hebben Hassan twee opties gegeven: terugkeren naar Syrië of zelf een land vinden waar hij asiel kan aanvragen. De dertiger vreest voor zijn veiligheid als hij terugkeert naar Syrië. Ook de laatste optie blijkt erg moeilijk. “Jammer genoeg is het voor Syriërs haast onmogelijk een visum te krijgen”, aldus Hassan die zijn situatie uitzichtloos noemt. “Met andere woorden... Ik zit hier vast”, besluit hij moedeloos. Via Twitter riep hij al verschillende politici op om een einde te maken aan zijn situatie, maar tot op heden zijn die pogingen tevergeefs.

Hoewel de dertiger stilaan de moed dreigt te verliezen, kreeg hij onlangs toch een sprankeltje hoop. De Verenigde Naties hebben contact met hem opgenomen. Momenteel onderhandelen ze met instanties in Maleisië. Ook krijgt de Syrische man hulp van Laurie Cooper, een Canadese vrouw, die uitzoekt hoe ze de Syriër naar Canada kan laten reizen. “Ik zocht naar verschillende mogelijkheden, maar vond geen oplossing. Momenteel zamel ik geld in, zodat hij een leven kan starten in Canada. Als hij ooit in Canada geraakt… Dat wordt nog lastig.” De vrouw heeft inmiddels contact met de Canadese minister van Asiel en Migratie, die bezig is met een asielprocedure.

“Ik ben een hooggekwalificeerde werkkracht, die hopeloos op zoek is naar een plek waar ik veilig ben, waar ik niet voortdurend over mijn schouder moet kijken of moet wegvluchten”, aldus Hassan. “Een plek waar ik kan werken en mezelf kan bewijzen.”

