Harvey Weinstein riskeert levenslang nu hij ook aangeklaagd wordt voor aanranding derde vrouw

02 juli 2018

17u45

Tegen filmmagnaat Harvey Weinstein (66) zijn drie nieuwe aanklachten ingediend. De vroegere filmproducent die al in twee verschillende gevallen wegens verkrachting en gedwongen orale seks is aangeklaagd, moet zich nu voor de rechtbank ook verantwoorden wegens een gedwongen seksuele handeling en twee gevallen van seksuele aanranding tegen een derde vrouw in 2006. Dat deelde het openbaar ministerie van New York vandaag mee.

Volgens de openbare aanklager van Manhattan - Cyrus R Vance Jr - zou het gaan om een "gedwongen seksuele handeling tegenover een derde vrouw in 2006". Er is ook sprake van "twee gevallen van roofzuchtige seksuele aanranding", waarop een straf staat van minstens 10 jaar en maximaal levenslang. "Deze aanklachten getuigen van een bijzondere moed van de slachtoffers die zich bij ons hebben gemeld. Het onderzoek wordt voortgezet", klinkt het bij de openbare aanklager.

Weinstein verscheen al in de rechtbank nadat hij was aangehouden op verdenking van de verkrachting van twee andere vrouwen. Die zouden plaatsgevonden hebben in 2004 en 2013. Hij ontkent die feiten. Op misdrijven als seksuele aanranding staat een minimumstraf van tien jaar tot een maximumstraf van levenslang. De advocaten van Weinstein hebben nog niet gereageerd op de nieuwe aantijgingen.

#MeToo

Tientallen vrouwen hebben de 66-jarige Weinstein beschuldigd van seksuele aanranding. De berichtgeving over de beschuldigingen lokte in de herfst van vorig jaar onder het modewoord #MeToo wereldwijd debatten over seksuele intimidatie uit.

Weinstein had zich eind mei ter beschikking gesteld van de autoriteiten in New York. In september is een bijkomende gerechtelijke hoorzitting gepland, een datum voor een begin van een mogelijk proces is er nog niet.