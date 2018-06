Harvey Weinstein pleit onschuldig voor verkrachting

ADN

05 juni 2018

16u51

Bron: ANP

0

Filmproducent Harvey Weinstein heeft zich vandaag voor de rechtbank in de New York onschuldig verklaard aan verkrachting en 'criminele seks'. Hij werd afgelopen week door de openbaar aanklager in Manhattan voor die feiten aangeklaagd.