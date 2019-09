Harvard betreurt miljoenendonaties Epstein nla

13 september 2019

17u55

Bron: ANP 0 De prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard betreurt dat het miljoenen heeft aangenomen van Jeffrey Epstein. Die omstreden multimiljonair doneerde tussen 1998 en 2007 zo'n 9 miljoen dollar aan de instelling.

De steenrijke Epstein zou zich schuldig hebben gemaakt aan het grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Hij overleed vorige maand in een detentiecentrum in Manhattan. Uit onderzoek bleek dat hij zichzelf van het leven had beroofd.

Harvard zou in 2008 wel een donatie van Epstein hebben geweigerd. Hij was toen al veroordeeld in Florida, maar kwam er door een deal met een lichte straf van af. "De misdrijven die Jeffrey Epstein pleegde waren walgelijk en verwerpelijk", zei Harvard-bestuurder Lawrence Bacow.

De universiteit zou niet al het door Epstein gedoneerde geld hebben uitgegeven. Het restbedrag van 186.000 dollar (ongeveer 168.000 euro) wordt volgens Bacow overgemaakt naar organisaties die slachtoffers steunen van mensensmokkel en seksueel misbruik.