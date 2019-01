Hartverwarmend: Lori hoort dat ze oma wordt... van een tweeling DVDA

28 januari 2019

De Amerikaanse Ashley Bowers is zwanger en toonde de foto’s van de echo aan haar moeder Lori. Onmiddellijk erna toonde ze een tweede foto, van de tweede baby. Het gezicht van Lori sprak boekdelen. Ze bleef ‘Oh my God’ herhalen, maar is erg blij met haar twee kleinkinderen.