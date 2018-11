Hartverwarmend: klanten slaan massaal donuts in zodat verkoper elke dag naar zieke vrouw kan Leon van Wijk

03 november 2018

10u06

Bron: AD.nl 0 Een donutverkoper uit Californië ziet zijn lekkernijen over de toonbank vliegen sinds zijn enige collega, zijn vrouw, ziek thuis zit. Klanten helpen hem opzettelijk vlug door zijn dagelijkse voorraad heen, zodat hij snel naar zijn geliefde kan. “Eerst kochten ze een paar donuts, nu een paar dozijn.”

John en Stella Chhan verkopen al zo’n dertig jaar elke dag donuts vanuit hun winkel in Seal Beach, schrijven lokale media vandaag. Afgelopen september verdween Stella ineens van het toneel. Ze was onwel geworden op een bruiloft en deed tien dagen haar ogen niet open. Ze bleek een aneurysma te hebben opgelopen, een gevaarlijke bloedvatuitstulping in de hersenen. De vrouw moest naar een revalidatiecentrum, waar ze nog steeds verblijft.



Vaste donutklanten misten Stella‘s gezicht al snel. En toen ze de reden achter haar afwezigheid vernamen, ging het nieuws rond als een lopend vuurtje. Klanten boden aan om geld in te zamelen voor het stel, maar dat wilde verkoper John volgens CBS News niet. Hij wilde alleen maar bij zijn vrouw zijn.



De klanten bedachten toch een manier om te helpen. John merkte dat mensen ineens veel meer donuts kochten. Normaal gesproken stonden hij en zijn vrouw tussen 4.30 en 15.00 uur in de winkel, maar nu was hij op sommige dagen al om 8.30 uur door zijn voorraad heen.

Pijn in hart

Het was mede het gevolg van een oproep op een online forum, gedaan door een betrokken klant. Marc Loopesko, al achttien jaar kind aan huis bij de zaak, las dat bericht. “We hebben rondverteld dat iedereen naar de winkel moest gaan en zoveel mogelijk donuts moest kopen, zodat John de zaak zou kunnen sluiten en naar zijn vrouw kon gaan’’, zegt hij tegen ABC News. Zelf gaat de man zijn gekochte donuts uitdelen aan daklozen, buren en weldoeners zoals brandweermensen.

John Chhan, die aanvankelijk niet wist wat hij moest doen zonder zijn vrouw aan zijn zijde, is zijn klanten intens dankbaar. Het verzacht de “pijn in het hart” die hij voelde toen zij vrouw ziek werd. “Ik voel de warmte‘’, zegt hij. “Ik stel het erg op prijs.‘’



Ondertussen gaat het overigens langzaam beter met zijn vrouw, die tot voor kort moeilijk kon praten en bewegen. Ze kan inmiddels weer schrijven met haar rechterhand, begint weer te spreken en gaat voorzichtig eten.