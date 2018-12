Hartverwarmend: in dit ziekenhuis haken verpleegsters unieke kersttruien voor alle pasgeboren baby'tjes DVDA

In het Magee-Womens Hospital in Pittsburgh (VS) krijgen pasgeboren baby’s een unieke kersttrui. De verpleegsters van het ziekenhuis hebben ze allemaal zelf gehaakt. Met de kerstsweaters en heel wat kerstversiering willen de verpleegsters mama’s die rond de kerstperiode bevallen, toch de kerstsfeer laten voelen. Als kers op de taart kregen de baby’s en hun familie ook de kerstman op bezoek.