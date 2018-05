Hartverwarmend: geadopteerde hond knuffelt man die hem op het nippertje van de dood redde TTR

11 mei 2018

00u02

Bron: Daily Mail, Today 0 Het zag er niet goed uit voor Gregory, een 2-jarige Beagle, die in het asiel verbleef. Het dier raakte geïnfecteerd met hartwormen, waardoor hij op een euthanasie-lijst terechtkwam. Niemand wilde het doodzieke dier immers adopteren. Bovendien kon het asiel de dure medische behandeling niet betalen. Joe Kirk, eigenaar van een organisatie die honden in nood redt, hoorde het treurige verhaal en besliste Gregory uit het asiel te halen.

Gregory had nog maar twee dagen te leven, dan zou hij een dodelijke injectie krijgen. Joe Kirk, de eigenaar van de dierenorganisatie HOUND Rescue and Sanctuary in het Amerikaanse Ohio, wilde het zieke dier niet zomaar laten sterven en reed naar het asiel om hem te adopteren. “Toen ik hem in het asiel zag, was het alsof we elkaar al jaren kenden”, vertelt Joe.

Volgens de man had de hond al te veel tijd doorgebracht in een kooi, dus gaf hij hem een plekje op de achterbank tijdens. Maar Gregory bleef niet zitten tijdens de rit. “Het enige wat hij wilde doen tijdens de autorit was tegen me aan kruipen”, aldus Joe die een vertederende foto deelde op sociale media. Op de foto is te zien hoe het dier op de schouder hangt van zijn redder. Het hartverwarmende beeld ging in geen tijd viraal.

Nieuwe familie

“Hij weet dat hij in goede handen is. We zullen hem genezen en hem liefde geven. Hij verdient een mooie toekomst”, zegt Shenley, de vrouw van Gregory. Hartwormen, die worden overgedragen door muggen, zijn levensbedreigend voor honden. Ze nestelen zich in de longslagader, waardoor het dier een hartstilstand kan krijgen. De aandoening komt vooral in de Verenigde Staten en in Zuid-Europa voor.

Volgens Shenley zal Gregory over twee maanden opnieuw de oude zijn. “Dan zullen we een nieuwe familie voor hem zoeken. We redden voortdurend honden in nood. De liefde die we van de dieren krijgen in de periode dat ze hier zijn, is ongelooflijk”, getuigt Shenley.