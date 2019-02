Hartverwarmend: dakloze man en meisje met syndroom van Down zingen duet Redactie

01 februari 2019

Een hartverwarmende video waarin een dakloze man en een meisje met het downsyndroom samen een duet zingen wordt massaal gedeeld op sociale media. Het meisje is normaal erg verlegen en stil, maar de ontmoeting met deze man bracht een verborgen kantje in haar naar boven.

De Amerikaanse Kimberly Phillips ging zaterdag op stap met haar dochter, toen ze plots een dakloze man tegenkwamen op straat. Phillips’ dochter, die het syndroom van Down heeft, begon spontaan met de man te praten en zelfs met hem te zingen.

Haar dochtertje is normaal gezien een verlegen meisje dat niet veel spreekt, maar bij deze man voelde ze zich duidelijk in haar element. De moeder was zo onder de indruk dat ze de ontmoeting vastlegde op video en op haar Facebookpagina postte, waar ze al snel meer dan één miljoen views haalde en er een stroom aan positieve en warme reacties was.

Phillips’ besliste om de man opnieuw op te sporen om de leuke reacties met hem te delen. Hij kon niet geloven dat zoveel mensen de video bekeken hadden en las met een grote glimlach op zijn gezicht de reacties.