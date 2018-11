Hartverwarmend: 500 leerlingen ontroeren zieke directrice met liedje Redactie

08 november 2018

15u42

De 39-jarige Youlin Aissa, directrice van een basisschool in Californië, vecht al twee jaar tegen kanker. De ziekte is ondertussen verspreid van haar borst naar haar longen en ruggengraat. De 500 leerlingen van haar school verrasten de vrouw twee weken geleden met een cover van het nummer “Lean on Me” van Bill Withers. De kinderen, tussen de vier en tien jaar oud, hadden ook zelf roze lintjes gemaakt. De directrice was zichtbaar ontroerd door het optreden.

