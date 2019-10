Hartverscheurende foto van dakloze kleuter (5) die koude spaghetti eet gaat hele wereld rond Sebastiaan Quekel

17 oktober 2019

11u16

Bron: AD.nl 60 Een hartverscheurende foto van een 5-jarige kleuter die zijn avondeten op een vel karton eet, gaat sinds gisteren de wereld rond. Een medewerker van een daklozencafé zag het jongetje moederziel alleen over straat in Dublin lopen en ontfermde zich over het kind: “Moeten we dit echt accepteren?”

De kleine jongen, die de naam Sam kreeg, liep over een loopbrug en bukte op een gegeven moment om een kleine hoeveelheid koude spaghetti naar binnen te werken. Een medewerker van een nabijgelegen daklozencafé zag de kleuter de koude restjes van het stuk karton schrapen en wist dat ze een foto moest maken om het probleem van dakloze jongeren aan te kaarten.

Moe en emotioneel

“We zijn thuis na een ongelooflijk drukke nacht”, schrijft de medewerker van het daklozencafé in een indringend bericht op Facebook. “Ik ben uitgeput, moe, emotioneel en ga met een schuldig gevoel naar bed.” Hij stelt dat het tragische beeld van het eenzame jongetje op het netvlies van alle medewerkers staat gebrand.

“Sam is 5 en hij was spaghetti aan het eten op een stuk karton. Het is verkeerd en pijnlijk, maar dit gebeurt en het wordt elke week erger”, schrijft de medewerker, die afsluit met een huilende smiley.

Het straatcafé voor daklozen wordt op de Facebookpagina beschreven als “een groep vrijwilligers die elke dinsdagavond voedsel, toiletartikelen, kleding en vriendschap aanbiedt aan daklozen”. Ze bevestigen in de reacties op hun bericht dat de kleine jongen nu in een noodopvang zit en binnenkort weer naar school gaat.

“Mijn hart is gebroken”

De hartverscheurende foto verspreidt zich als een olievlek over het internet. Duizenden mensen reageren verbijsterd dat dit in een welvarend land als Ierland mogelijk is. “Mijn God, dit is gewoon verschrikkelijk en zo moeilijk om te zien als moeder van twee kleine jongens. Mijn hart is gebroken. We moeten als land een standpunt innemen. Dingen moeten veranderen. Ik juich jullie toe en het uitzonderlijke werk dat jullie doen!”

Een ander schrijft: “Dit is de meest trieste foto die ik in lange tijd heb gezien. En dan te bedenken dat dit het echte leven is voor zoveel ongelukkige mensen. Goed gedaan om zo sterk te zijn, om te doen wat je doet en zien wat je ziet, nacht na nacht. Jij en je team zijn geweldige mensen”.

Andere Facebookgebruikers willen graag hulp bieden. “Bedankt voor alles wat je doet en laat ons weten waar we donaties naartoe kunnen sturen om jou en deze mensen te ondersteunen. Dit is niet oké in 2019.”

Kwart miljoen

Het ‘Homeless Street Cafe’ bedankt vandaag iedereen voor hun “overweldigende” reacties. “Dit bericht heeft meer dan een kwart miljoen mensen bereikt, wat geweldig is. We hebben meer dan duizend opmerkingen en berichten om door te nemen.“