Hartverscheurende foto toont hoe ouders afscheid nemen van stervend dochtertje (5) TTR

10 juli 2018

21u36

Bron: Fox News, People 13 Ze bleef een glimlach op haar gezicht toveren, maar vorige week moest de 5-jarige Zoey uit New York zich toch gewonnen geven in haar gevecht tegen kanker. Op de Facebookpagina waar haar ouders toonden hoe het met het kleine meisje ging werd vrijdag nog een aangrijpende foto gedeeld waarop te zien was hoe Casey en Ben Daggett hun doodzieke dochter in hun armen hielden. Enkele uren later was Zoey overleden.

Het is intussen twee jaar geleden dat bij de 5-jarige Zoey een hersentumor werd ontdekt. Na verschillende chemobehandelingen hadden de artsen slecht nieuws: de tumor in haar hersenen was gegroeid. De ouders moesten zich stilaan op het ergste voorbereiden.

"Het werd steeds erger", vertelt Casey, de moeder van het meisje. "Vorige week maandag werd ze wakker en kon ze niet meer drinken of stappen. Ze viel voortdurend in slaap. Haar toestand ging in sneltempo achteruit."



"We merkten op dat haar vingertjes blauw kleurden en dat ze erg bleek werd", aldus Casey. "De verpleegsters waren 's ochtends nog langsgekomen om haar te verzorgen. We wisten dat onze dochter niet meer lang zou leven. We hielden haar vast en bleven voortdurend bij haar." (Lees verder onder de foto.)

"We bleven tegen haar praten", gaat de moeder van het overleden meisje verder. "Ik zei dat het oké was om haar los te laten en vertelde haar dat ze snel iedereen van wie ze hield opnieuw zou terugzien."

De foto waarop te zien is hoe de ouders hun stervende dochter vastnemen, kreeg bemoedigende berichten van over de hele wereld. "Deze foto breekt mijn hart", klonk het onder meer. "Zelfs jullie hond wist dat jullie dochter aan het sterven was. De manier waarop hij naar haar kijkt..."