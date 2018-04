Hartverscheurende foto toont hoe meisje (8) stervende mama kust, drie jaar nadat ze ook vader verloor KVDS

21 april 2018

16u14

Bron: Facebook, The Sun, Mirror Online, Metro 3 Ze was onvermoeibaar positief en liet zelfs op de moeilijkste momenten een brede lach zien, maar deze week moest de Britse Vicky Fenn (38) zich toch gewonnen geven in haar gevecht tegen kanker. Op de Facebookpagina waar ze toonde hoe het met haar ging, werd zaterdag nog een hartverscheurende foto gedeeld waarop te zien was hoe haar dochter Roxy (8) haar stervende moeder kuste. Het meisje moet nu alleen verder, nadat ze 3 jaar geleden ook al haar papa verloor.

Vicky – die in Benfleet vlakbij Londen woonde – sprak onlangs nog over haar angst dat haar dochter helemaal alleen zou achterblijven na een reeks tragedies die hun gezin had getroffen. Toen Roxy 5 jaar was, stierf haar vader Bob (55) in zijn slaap. De man was hartpatiënt en al een hele tijd op de sukkel. Hij had onder meer een driedubbele bypassoperatie moeten ondergaan. (lees hieronder verder)

Een jaar later werd ook de moeder van het meisje getroffen. In juli 2016 ontdekte Vicky een knobbeltje in haar borst. Toen ze het de volgende maand liet onderzoeken, werd meteen een mammografie genomen en daarna volgden een echo en een biopsie. Het verdict was zwaar: Vicky bleek borstkanker te hebben. Maar er was ook goed nieuws.

Genezing

Hoewel haar type kanker vaak pas gevonden werd in de terminale fase, was die van haar nog niet zo ver gevorderd. En er was hoop op genezing. Die hoop werd echter al snel de kop ingedrukt toen de ziekte enkele weken later al uitgezaaid bleek te zijn naar haar botten. In mei vorig jaar kreeg ze te horen dat de dokters niets meer voor haar konden doen en dat ze terminaal was. De prognose was dat ze nog twee jaar zou leven. Maar zo veel tijd bleek ze uiteindelijk niet meer te hebben. (lees hieronder verder)

Twee maanden geleden vertelde ze nog hoe ze zich bestolen voelde van haar leven, zeker nadat ze eerst te horen had gekregen dat de kanker te behandelen was. Ze plande om nog zo veel mogelijk tijd door te brengen met de mensen die ze graag zag en een bucketlist af te werken met Roxy. Ze was ook begonnen aan een herinneringendoos voor haar dochter, gevuld met kaartjes en geschenken, die ze mocht opendoen terwijl ze opgroeide.

Trouwkaart

“Ik koop haar verjaardagscadeautjes en een trouwkaart”, vertelde ze aan de Britse krant Mirror Online. “Ik wil dat ze weet dat ik er altijd voor haar zal zijn. Ik ga ook twee dekentjes voor haar haken. Voor haar eerste kindje. Ik maak er zowel eentje in het roze als in het blauw.” (lees hieronder verder)

Ze regelde ook wat er met Roxy moest gebeuren als zij er niet meer was. Ze besloot dat het meisje bij haar tante mocht gaan wonen. “Mijn zus kent alle verhalen van toen Roxy klein was, die zal ze met haar kunnen delen. Ze kunnen samen praten over mij”, aldus Vicky. “Het is zo erg voor Roxy. Ze heeft al een ouder verloren en is straks een wees. Ik ben niet diegene die pech heeft. Dat is zij.”

Woensdagavond stierf de vrouw. Het tragische nieuws werd donderdag meegedeeld op de Facebookpagina Fenn’s Fighters. “Het is met een zwaar hart dat ik jullie moet meedelen dat Vicky gisteravond om half twaalf ingeslapen is”, klonk het. “Ze was rustig, had geen pijn en haar familie was bij haar. Haar gevecht is voorbij. Bedankt voor al jullie lieve berichten de afgelopen dagen.” (lees hieronder verder)

Haar laatste weekend was nog goed voor mooie herinneringen. “Ze heeft ervan genoten”, was enkele dagen eerder te lezen. “Ze was wakker en gelukkig en genoot ervan om iedereen te zien.”

Hartverscheurend

De foto van afgelopen zaterdag waarop te zien is hoe Roxy haar stervende moeder teder kust, kreeg bemoedigende berichten van over de hele wereld. “Hartverscheurend maar mooi”, klonk het onder meer. “Mijn hart gaat uit naar jullie.” en “Prachtige foto. Ik denk al de hele dag aan je, Vicky. Weet dat je een fantastische vrouw bent, elke dag opnieuw.” (lees hieronder verder)

Fenn's Fighters Kisses for mummy ❤️

Roxy is intussen ingetrokken bij haar tante Teresa Cameron (41) en maakt het volgens de vrouw goed naar de omstandigheden. “Het is wel een hele aanpassing”, zegt ze. “We wonen ergens anders: in Cambridge. Ze moet wennen aan een nieuwe buurt, een nieuwe school, maar ze is oké. Ik heb zelf twee kinderen, een jongen van 17 en een meisje van 13. Mijn dochter heeft al meteen de rol van grote zus op zich genomen. Ze laat haar kennismaken met andere kinderen in de buurt.”

Niets dan lof

Over haar gestorven zus heeft ze niets dan lof. “Vicky had altijd een lach op haar gezicht. Zij en haar dochter hebben de jongste drie jaar zo veel ellende gekend, maar ze liet zich nooit ontmoedigen. Ze deed verder en bleef positief. Ze was wel triest dat ze niet méér tijd kreeg. Het ging snel op het einde. Maar niet een keer had ze medelijden met zichzelf. Ze vroeg zich nooit af waarom het nu net háár moest overkomen. Ze dacht alleen maar aan Roxy en hoe het met haar verder moest. Ze geloofde rotsvast dat ze herenigd zou worden met Bob. Ik denk dat haar dat kracht gaf.”