Hartverscheurend dilemma voor vader: Siamese meisjestweeling scheiden of niet?

Bron: AD 30 buitenland Ibrahima Ndiaye, vader van een 3-jarige Siamese tweeling uit Senegal, staat voor een hartverscheurende keuze. Hij wil zijn aan elkaar vast zittende dochtertjes Marieme en Ndeye laten scheiden in het Great Ormond Street ziekenhuis in Londen maar nu al staat vast dat een van de meisjes de operatie waarschijnlijk niet zal overleven. En als ze niet worden geholpen, is de kans groot dat ze op termijn beiden zullen sterven.

De alleenstaande vader verhuisde van Senegal naar Cardiff in Engeland toen de tweeling zeven maanden oud was. De moeder ging mee, maar is inmiddels weer terug in Dakar: de hoofdstad van Senegal. De BBC maakte een documentaire over de 50-jarige Ibrahima Ndiaye die er heilig in blijft geloven dat het leven van de meisjes op de een of andere manier kan worden gered.

Het gezaghebbende ziekenhuis in Londen heeft nog geen knoop doorgehakt over of de ingewikkelde ingreep daadwerkelijk zal worden gedaan. Specialisten daar staan voor meerdere dilemma's die zowel medisch als ethisch van aard zijn. Zo is de kans groot, dat een van de nu relatief gezonde kinderen door de operatie zal komen te overlijden. De directie van het hospitaal vraagt zich verder af of de tweeling wellicht beter af is en gelukkiger zal zijn als ze aan elkaar blijven.

Marieme en Ndeye hebben gescheiden hersenen, harten en longen, maar delen een lever, blaas, spijsverteringsorganen en hebben samen drie nieren. Het hart van Marieme is volgens de artsen buitengewoon zwak waardoor haar levensverwachting laag is. Maar als ze voor de operatie komt te overlijden zal zeer waarschijnlijk ook haar zusje Ndeye sterven.

Moeilijke keuze

De vader stelt in de documentaire, die morgenavond bij de BBC wordt uitgezonden, dat hij in deze situatie niet zijn verstand maar vooral zijn hart wil volgen. “Elk besluit is loodzwaar, zal veel beroering geven en heeft veel consequenties. De kans is groot dat ik, als ik toestemming geef voor de operatie, een van mijn meisjes ga verliezen. En vervolgens heb ik nog geen garantie dat het overlevende dochtertje het zal redden. En ik kan ze, met of zonder operatie, ook beiden kwijtraken. En dat wil ik niet.”

Ibrahima Ndiaye heeft zijn hoop gevestigd op de deskundigen van het Great Ormond Street ziekenhuis. Volgens de BBC probeerde de man eerder zijn kinderen te laten helpen in ziekenhuizen in België, Duitsland, Zimbabwe, Noorwegen, Zweden en Amerika. Uiteindelijk vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk, omdat artsen in de genoemde andere landen een operatie echt niet aandurfden.

Marieme and Ndeye are the conjoined twins whose fight for life took them from Senegal to Wales. Their father, Ibrahima, is facing impossible decisions: https://t.co/X55v2zMxyS pic.twitter.com/5H0k9ODcKC BBC News Africa(@ BBCAfrica) link

Lastig

De medische staf van het ziekenhuis in Londen probeert de vader bij te staan in zijn zeer lastige besluit. De directie kan geen enkele garantie geven, zo is nu al duidelijk. Specialist Joe Brierley, lid van de ethische commissie van het Great Ormond Street ziekenhuis , is er duidelijk over.

“We kunnen hier ongelooflijke dingen. Veel meer dan 20 of 30 jaar geleden. Maar dat wil niet zeggen dat we alles zouden moeten doen. Als Marieme achteruit gaat, zal Ndeye volgen. Dat proces is niet te stoppen of te veranderen. We kunnen het leven van Ndeye niet meer redden als haar zusjes stervende is.” Hij en de vader beschouwen de zusjes als ‘gelijken’. “Dat maakt een beslissing, als die al moet worden genomen, nog lastiger”, klinkt het. De bijna radeloze vader is het daarmee eens.

Operatie

Onlangs werd bekend dat een team van honderd specialisten in het Great Ormond Street Hospital met succes een Siamese meisjestweeling van elkaar heeft gescheiden. Safa en Marwa werden tweeënhalf jaar geleden in Pakistan geboren. Ze zaten met hun hoofdjes aan elkaar. Volgens het ziekenhuis, dat de geslaagde operatie begin juli bekendmaakte op Facebook, zijn de meisjes na een herstelperiode van een paar maanden recent uit het ziekenhuis ontslagen en mogen ze bij hun moeder, opa en oma in Londen verder revalideren onder het toeziend oog van fysiotherapeuten. De Pakistaanse vader van de twee overleed toen de moeder zwanger was van de tweeling.

De uiteindelijke operaties duurden samen 50 uur en werden door vier teams van minstens 25 specialisten gedaan. De uiterst kostbare ingrepen werd betaald door een anonieme sponsor en waren niet zonder risico. Vooral omdat de meisjes veel belangrijke aderen deelden. Als daarmee tijdens de operatie iets fout was gegaan, had een van de twee dood kunnen bloeden. Dat gebeurde overigens eind vorig jaar bijna, waardoor Marwa bijna bezweek. Om dat te voorkomen, kreeg zij een belangrijke ader, maar dat had weer een nadelig effect op Safa die 12 uur later wegens een tekort aan bloed een hersenbloeding kreeg.