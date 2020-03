Hartverscheurend: bejaard koppel gescheiden van elkaar door bezoekverbod in rusthuis wegens coronavirus ttr

06 maart 2020

13u04

Bron: USA Today 0 In een woonzorgcentrum in het Amerikaanse Kirkland zijn geen bezoekers meer welkom. Er geldt een bezoekverbod nadat vier bewoners stierven aan het coronavirus. Dat de maatregel voor hartverscheurende taferelen zorgt, bewijzen de beelden van de 88-jarige Dorothy Campbell en haar 89-jarige man Gene.

Dorothy kan haar man, met wie ze meer dan zestig jaar getrouwd, is momenteel niet omarmen door het bezoekverbod in het woonzorgcentrum in Kirkland, Washington. Dat hield haar echter niet tegen om toch naar het rusthuis te gaan. Ze wilde koste wat het kost haar man, die in quarantaine zit, bezoeken. Op aangrijpende beelden is te zien hoe Dorothy en Gene van elkaar gescheiden worden door het raam van het rusthuis. Zoon Charlie, die zijn moeder vergezelde, hield zijn smartphone tegen het raam om enkele foto’s te tonen aan zijn vader.

“We willen ons medeleven tonen aan de families die een geliefde verloren hebben door het coronavirus”, zegt Beecher Hunter, de directeur van het woonzorgcentrum, aan Amerikaanse media. Hunter verklaarde dat het personeel “blijft zorgen voor de bewoners”. Momenteel zijn er in totaal 233 bevestigde besmettingen met het coronavirus in de VS. In de staat Washington hebben 70 mensen het virus opgelopen. In totaal zijn er tien doden, zo berichten Amerikaanse media.