Hartverscheurend: arme Russische moeder verkoopt noodgedwongen baby van negen dagen oud

21 september 2018

03u05

Bron: spb.kp.ru, metro.co.uk 0 In Rusland zijn een 25-jarige moeder en een 43-jarige vrouw opgepakt nadat een beveiligingscamera op de luchthaven van Omsk vastlegde hoe de moeder haar negen dagen oude kindje verkocht aan de 43-jarige lerares. Het baby’tje werd voor nog geen veertig euro verhandeld.

De 25-jarige Inna Petrova raakte iets meer dan negen maanden geleden zwanger van een man met wie ze een korte relatie had en die volgens de vrouw ‘niet geïnteresseerd’ was in het kind. Petrova werd naar eigen zeggen door haar moeder, bij wie ze samen met haar zus inwoont, onder druk gezet om abortus te laten plegen. "Ze vielen me vrijwel mijn gehele zwangerschap aan", verklaarde de vrouw later.

Ten einde raad reageerde Petrova uiteindelijk op de advertentie van lerares Natalia Zhdanova uit Sint-Petersburg, die graag een nieuwe baby wilde nadat haar volwassen zoon het ouderlijke nest had verlaten. Zhdanova kwam vanwege haar leeftijd (43) niet meer in aanmerking om een kind te adopteren via de strenge Russische adoptieregels.

Op de camerabeelden is te zien hoe Petrova op de luchthaven van Omsk uitgebreid de tijd neem om haar kindje nog een laatste keer innig te knuffelen voordat ze het overdraagt aan Zhdanova. Die vrouw reisde vanuit haar woonplaats meer dan drieduizend kilometer om de baby te kunnen kopen voor zo’n drieduizend roebel, omgerekend zo’n 38 euro. Om het kind later onder haar naam te kunnen inschrijven, zou ze alvast een valse geboorteakte opgesteld hebben.

De gebroken Petrova, die naar eigen zeggen ‘hysterisch’ was tijdens de overdracht, kon haar zware geheim niet voor zich houden en lichtte bij thuiskomst haar moeder en de huisbazin in. Die laatste stapte direct naar de politie, die het Russische Onderzoekscomité, dat zware misdaden onderzoekt, inschakelde.

Spijt

Een week nadat ze de baby gekocht had, had het team Zhdanova getraceerd en sloegen ze haar in de boeien. Ook Petrova werd opgepakt: zij gaf direct toe verkeerd gehandeld te hebben omdat ze “door haar omstandigheden geen andere uitweg had gezien”. De vrouw heeft spijt van haar actie en vreest dat ze haar kind nu nooit meer zal zien. Ondanks haar spijtbetuiging is ze in verdenking gesteld van kinderhandel, net als de lerares die het baby’tje kocht.

Waar de baby op dit moment verblijft, is niet bekend. Waarschijnlijk zal het kindje in een weeshuis geplaatst worden. De vrouwen hebben voorlopig huisarrest tot hun zaak voorkomt. Hen hangt een celstraf van minstens tien jaar boven het hoofd.