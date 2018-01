Hartbrekende foto van grootvader die huilt naast sterfbed van kleindochter, toont harde realiteit van kinderkanker Karen Van Eyken

Sean Peterson aan het ziekbed van zijn kleindochtertje Het is een beeld dat naar de keel grijpt. Een huilende Sean Peterson die zelf terminaal ziek is, zit aan het sterfbed van zijn kleindochtertje. Het zal niet meer lang duren voor de dood beiden komt halen.

De Amerikaanse Ally Parker deelde de foto van haar radeloze vader en haar doodzieke dochtertje Braylynn. Het leven heeft deze familie uit Florida niet gespaard.

Sean heeft een spierziekte die de motorische zenuwcellen aantast. Hij kan niet meer praten. Maar zijn gelaatsuitdrukking zegt alles over de pijn die hij voelt.

Op 6 december kreeg ook de kleine Braylynn een vreselijke diagnose. Het meisje heeft een agressieve hersenstamtumor met geen enkele overlevingskans.

Geen wonder dat Ally de wereld momenteel een wrede plek vindt. Op korte tijd zal ze moeten afscheid nemen van zowel haar vader als haar dochter. "Deze twee zijn de sterkste mensen die ik ken", schreef ze op Facebook. "We dachten allemaal dat ze de rest van ons zouden overleven ... en we hadden zeker nooit gedacht dat mijn dierbare kleine Braylynn als eerste zou gaan."

"Vorig jaar was moeilijk voor ons, maar ik kan niet eens beginnen met uit te leggen hoe moeilijk dit jaar voor ons al is geweest en nog zal zijn.

Over een paar dagen zal ik dit mooie meisje moeten begraven.

Maanden, misschien zelfs weken later, zal ik hetzelfde moeten doen met mijn vader.

Mijn beide helden zullen binnen hetzelfde jaar sterven.

Waarom moet ons dit overkomen?

Wat hebben wij gedaan om dit te verdienen?

Waarom moeten ze ons verlaten?

Ik weiger te geloven dat daar een reden voor is.

Dit zou niemand mogen overkomen. Er is niemand in deze wereld die slecht genoeg is om deze ellende te verdienen."

Maandag schreef Ally nog: "Braylynn is er nog steeds. Haar hartslag is nog sterk. We laten haar aan de beademing tot alles voor de begrafenis is geregeld. Tot dan is ze nog bij ons en vecht ze."

Ally hoopt dat geen enkel ander kind dit nog zal moeten meemaken. "We moeten een remedie vinden voor deze vreselijke ziekte. Alle kinderen verdienen een lang en gelukkig leven. Geen enkel kind mag zo jong sterven."

Facebook Ally hoopt dat er ooit een remedie gevonden wordt.