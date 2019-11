Hartbrekende foto’s van jongetjes die hun moeder (31) begraven na wrede moordpartij in Mexico Sebastiaan Quekel

10 november 2019

22u17

Bron: AD.nl 0 Hartverscheurende taferelen gisteren op de begrafenis van een Amerikaanse moeder die in Mexico werd vermoord bij een meedogenloze aanval op haar gezin. Christina Langford Johnson (31) liet begin vorige week het leven nadat ze haar zeven maanden oude baby dapper had beschermd tegen de kogelregen die op haar en twee andere gezinnen werd afgevuurd. Dit weekend werd afscheid van haar genomen, onder anderen door haar echtgenoot en twee jonge zoontjes.

Leden van een beruchte Mexicaanse drugsbende schoten maandag drie vrouwen en zes kinderen dood die over een landelijk weggetje tussen de noordelijke staten Sonora en Chihuahua reden. Een bloedige moordpartij die aan beide kanten van de grens tot geschokte reacties leidde. De slachtoffers hadden de Mexicaanse en de Amerikaanse nationaliteit.



Gisteren nam de Amerikaanse mormoonse gemeenschap massaal afscheid van de laatste van de negen vrouwen en kinderen die werden afgeslacht. Honderden vrienden en familieleden uit zowel Mexico als Amerika kwamen bijeen in een plaatselijke kerk in het noorden van Mexico om de 31-jarige Christina Langford Johnson een laatste eer te bewijzen.

Geen genade

Johnson was maandag - samen met twee bevriende families - in haar SUV onderweg naar een bruiloft, toen ze uit het niets werd belaagd door zwaarbewapende drugscriminelen. De 31-jarige moeder kwam om toen ze uit het voertuig sprong in een wanhopige poging de aanval te stoppen. Ze probeerde zichzelf over te geven door met haar armen te wuiven, maar de aanvallers toonden geen genade.



Christina’s dochtertje, baby Faith, overleefde de aanslag wonder boven wonder. Volgens overlevende familieleden kwam dat doordat haar moeder snel haar autostoeltje op de vloer gooide om haar te beschermen tegen de kogels. Faith werd uren na de moordpartij levend gevonden in het stoeltje, met de riem nog om. Wereldwijd wordt Johnson geroemd om die heldhaftige poging haar baby te redden.

Nog een held

Johnson was overigens niet de enige die met gevaar voor eigen leven een heldendaad verrichtte. Zo bracht de 13-jarige Devin Blake Langford tijdens de aanslag zijn zes (gewonde) broertjes en zusjes in veiligheid door ze in de struiken te verbergen en met takken te bedekken. Vervolgens begon hij aan een lange wandeltocht van meer dan twintig kilometer op zoek naar hulp. Devin was een van de veertien kinderen en drie moeders die werden aangevallen en neergeschoten nabij de Amerikaanse grens. De drie moeders Christina Langford, Rhonita Miller en Dawna Langford bestuurden elk een SUV.

Voorlopig gaan de Mexicaanse autoriteiten ervan uit dat drugskartel La Linea verantwoordelijk is voor de moord op de mormonen. Het kartel uit Chihuahua zou manschappen naar het gebied hebben gestuurd om invallen te voorkomen door het rivaliserende Los Salazar. Minister van Veiligheid Alfonso Durazo vertelde dat munitie is aangetroffen van het kaliber .223, geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Remington. Ter plaatse werden ruim tweehonderd kogelhulzen gevonde.

