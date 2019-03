Hartbrekende foto’s tonen bruid terwijl ze rouwt aan graf van haar geliefde die werd doodgeschoten toen hij Xbox wilde verkopen Karen Van Eyken

12 maart 2019

15u55

Bron: Daily Mail 0 Het zijn beelden die naar de keel grijpen. Sara Baluch (22) zit geknield aan het graf van haar geliefde en snikt onbedaarlijk. Normaal zou ze afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje gestapt zijn met Mohammad Sharifi (24), de man van haar leven. Maar een roofmoordenaar heeft die droom aan diggelen geschoten.

Dit had het gelukkigste weekend in hun leven tot nog toe moeten worden. Maar de man met wie de 22-jarige Amerikaanse vrouw afgelopen zaterdag zou trouwen, is niet meer.

In plaats van naar het altaar schrijdt ze in haar bruidskleed naar het graf van Mohammad in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee. Een fotograaf neemt foto’s die niemand onberoerd laten.

“We hadden voor altijd samen moeten zijn,’ zegt Sara terwijl de tranen over haar wangen stromen. “We waren zo gelukkig. Het spijt me zo, Mohammad. Het spijt me zo dat ik je niet kon beschermen.”

Op 19 februari - 14 dagen voor het huwelijk - werd hun rooskleurige toekomst ongewild hertekend door een roofmoordenaar. Die dag had Mohammad afgesproken met een geïnteresseerde koper voor zijn Xbox. Het contact was gelegd via Facebook. De verkoop zou doorgaan in een parking van een appartementsgebouw. Mohammad vroeg 200 dollar (omgerekend 175 euro) voor de spelconsole. Maar de tegenpartij, D’Marcus White, wilde niet betalen en schoot Mohammad in de rug. De toekomstige bruidegom maakte geen kans en stierf.

Sara spoedde zich naar het ziekenhuis om daar het vreselijke nieuws te vernemen. “Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Ik viel flauw. Toen ik weer bij bewustzijn kwam, hoopte ik dat het slechts een verschrikkelijke nachtmerrie was geweest. Maar het was echt.”

De man met wie Sara zou trouwen was in koelen bloede vermoord. Voor een Xbox.

Mensen die Sara en Mohammad persoonlijk kenden, zeiden dat hun liefde zo sterk was dat alleen de dood hen zou kunnen scheiden. “Hij was mijn hele wereld, mijn alles. Mijn God, hij was perfect”, snikt de vrouw die geen bruid meer kan zijn.

D’Marcus White is aangeklaagd wegens moord.