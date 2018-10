Hartbrekende foto: rode kinderschoentjes bevestigen lot van slachtoffers vliegtuigcrash Lion Air Chris Klomp HA

31 oktober 2018

23u36

Bron: AD.nl 0 Een grote verzameling in zee gevonden schoenen, waaronder rode kinderschoentjes, bevestigen het lot van de 189 slachtoffers van de vliegtuigcrash van Lion Air voor de kust van de Indonesische stad Jakarta. Het toestel was pas sinds augustus in bedrijf en zou met een snelheid van bijna 600 km/uur zijn neergestort.

Kleine rode schoentjes, hoge hakken, portemonnees en rugzakken liggen in een loods in de havenstad Tanjung Priok in Noord-Jakarta. Het zijn pijnlijke herinneringen voor de nabestaanden van de 189 inzittenden die maandag omkwamen bij de crash van vlucht 610 van Lion Air. Vandaag mochten familieleden van de inzittenden de persoonlijke bezittingen komen bekijken.

Tranen

Epi Syamsul Qomar mist zijn 24-jarige zoon, die aan boord zat van het rampvliegtuig. “Ik zag de zwarte sneakers van mijn zoon”, vertelt de vader aan CNN. De man barstte in tranen uit toen hij de spullen van zijn zoon tussen de rest ontdekte.



Ook de 49-jarige Abdul Rahman werd geconfronteerd met de dood van zijn zoon toen hij een schoen en een zwarte tas van de jongen vond. De jongeman was op het vliegtuig gestapt om een voetbalwedstrijd te gaan bekijken. De vader is ervan overtuigd dat reddingswerkers ook het lichaam van zijn zoon zullen vinden.



Vlucht 610 stortte dertien minuten nadat het opsteeg in zee. Onder de 189 inzittenden waren dertien kinderen. Het vliegtuig verzorgde een korte vlucht van een uur naar het eiland Bangka. De autoriteiten hebben de zwarte doos van het toestel nog niet gevonden. Het blijft voorlopig dus een raadsel waarom het na het opstijgen ineens compleet misliep. De autoriteiten achten de kans nihil dat iemand het ongeluk heeft overleefd. Daarmee wordt de crash de op één na zwaarste vliegramp van het land.