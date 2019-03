Hartbrekend: nabestaanden slachtoffers vliegtuigcrash Ethiopië rouwen op rampplek Boeing 737 MAX blijft mogelijk maandenlang aan de grond HAA

14 maart 2019

10u37

Bron: Daily Mail, CNN, Belga 0 Familie en vrienden van de 157 mensen die zondag omkwamen bij het vliegtuigongeluk in Ethiopië hebben gisteren de rampplek bezocht. Die confrontatie leverde heftige beelden van rouwende nabestaanden op.

De omgekomen reizigers komen uit 35 landen. Toeristen, cabinepersoneel, een VN-delegatie, zakenlui,... Allen lieten ze het leven bij de crash in de buurt van Bishoftu. Het ongeluk gebeurde ongeveer zes minuten nadat de Boeing 737 Max 8 was opgestegen in Addis Ababa voor een vlucht naar het Keniaanse Nairobi. Onder de slachtoffers zijn ook een vrouw uit Vlaams-Brabant en een Fransman die in Brussel woonde.



Nabestaanden konden gisteren de crashsite bezoeken en dat leidde tot hartbrekende taferelen. Er was een bloemenboog opgetrokken en rouwende mensen legden witte rozen neer op de plaats waar ze hun geliefden verloren. Verschillende verwanten hadden ondersteuning nodig doordat ze in elkaar zakten van verdriet.

Sommige mensen verloren in één klap meerdere familieleden. Zoals de Canadees Manant Vaidya, die zondag afscheid moest nemen van zijn zus, schoonbroer, twee nichtjes en zijn ouders.



Ook Kelly Karanja verloor bij het ongeluk vijf familieleden, onder wie haar zus. Opvallend: een week voor de reis stuurde Carol Karanja nog een bericht naar haar zus waarin ze zei: “Ik heb het gevoel dat er iets ergs gaat gebeuren, maar ik weet niet wat”.

Ik heb het gevoel dat er iets ergs gaat gebeuren, maar ik weet niet wat Slachtoffer Carol Karanja

De inzittenden van de Boeing maakten geen schijn van kans, zo bewijzen de brokstukken die verspreid liggen op de rampplek. Ethiopische boeren die de crash zagen gebeuren en als eerste ter plaatse waren, zeiden dat er bijna niets van het toestel was overgebleven. Piloot Solomon Gizaw zag het vliegtuig vanuit de lucht neerstorten. Volgens de man leek het alsof de Boeing door de aarde werd verzwolgen.

Na de ramp beslisten verschillende landen om vluchten met een Boeing 737 Max 8 te bannen. In oktober vorig jaar crashte namelijk ook al een toestel van dat type in Indonesië, wat vragen oproept over de veiligheid.

In totaal worden de vliegtuigen al in een 50-tal landen geweerd. Gisteren beslisten ook de Amerikaanse autoriteiten om het luchtruim te sluiten voor het vliegtuig “op basis van nieuwe bewijzen” die werden verzameld op de plaats van de crash. Ook Boeing zelf raadde aan om de toestellen voorlopig aan de grond te houden.

Mogelijk zou nieuwe software in de toestellen een rol hebben gespeeld bij beide ongevallen.

Volgens het hoofd van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, Daniel Elwell, kan het nog maanden duren vooraleer er weer gevlogen wordt met de Boeing 737 MAX, meldt The Washington Post. Ethiopian Airlines laat ondertussen weten dat de zwarte dozen van het neergestorte toestel naar Parijs werden gestuurd.

Ethiopië beschikt zelf niet over de nodige uitrusting om de zwarte dozen te analyseren, en heeft daarom aan het Franse Bureau voor Onderzoeken en Analyses (BEA) gevraagd om de analyses uit te voeren.