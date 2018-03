Hartbrekend: doodziek baasje neemt op zijn sterfbed afscheid van zijn geliefde hond TTR

30 maart 2018

13u04

Bron: Daily Mail 8

Een emotionele video van een hond en zijn baasje gaan viraal. Peter Robson uit de Schotse stad Dundee heeft een ongeneeslijke ziekte. De Schot verbleef in Dundee Hospital, waar hij zijn laatste dagen doorbracht. Daardoor kon Peter zijn geliefde viervoeter Shep, een bordercollie, niet meer zien. Tot zijn familie en het medische team beslisten hem te verrassen. Zijn kleindochter Ashley Stevens deelde de hartverwarmende beelden op sociale media om "het geweldige team van Dundee Hospital te bedanken". Enkele uren nadat zijn laatste wens in vervulling was gegaan, stierf Peter. De leeftijd waarop hij stierf, is niet bekend.