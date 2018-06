Harry (98) en Sieny (94) trouwden 75 jaar geleden om te kunnen onderduiken en zijn nog steeds samen Beiden verloren familieleden en hielpen Joodse kinderen onderduiken Mischa Cohen

25 juni 2018

15u30

Bron: Het Parool 0 Sieny (94) vond Harry (98) destijds een nette jongen, Harry Sieny een heel knappe meid. Nu viert het echtpaar Cohen zijn 75-jarig huwelijk. Ze delen een gelukkige, maar ook een intens verdrietige geschiedenis door de shoah. "Zelfs toen zijn we hoop blijven houden."

Het voelt als een bezoek aan reservegrootouders in de seniorenwoning in het Nederlandse Buitenveldert: langsgaan bij het echtpaar Harry en Sieny Cohen. Ze zijn zo gastvrij. En ze gedragen zich nog altijd als speelse, jonge geliefden - ook na 75 jaar huwelijk en een inktzwarte periode in de oorlogsjaren.

Harry, die het meest aan het woord is, maakt op zijn tijd graag een grap. "Ik zeg altijd: je moet je humor niet verliezen, want als je je humor verliest, heb je geen gein meer." Sieny valt in en plaagt net zo hard terug - als ze iets zegt, is het raak.

Fotograaf Daniel Cohen en ik leerden hen kennen door de tentoonstelling 'Mijn naam is Cohen', waarvoor we 25 Cohennen portretteerden. We raakten gefascineerd door hun lange liefdesgeschiedenis, die begon in de Joodse crèche op de Plantage Middenlaan. Ze speelden beiden een rol in het Joodse verzet, waardoor honderden kinderen aan de nazi's konden ontkomen.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN