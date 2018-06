Harley-Davidson verhuist deel productie uit VS door Europese importheffingen TTR TT

25 juni 2018

14u19

Bron: Buitenland 0 Harley-Davidson gaat meer motorfietsen bouwen buiten de Verenigde Staten. De motorfietsenfabrikant wil daarmee de extra importheffingen van de Europese Unie op Harley's omzeilen. Dat staat in een financieel document van het bedrijf.

De EU stelde vrijdag extra belastingen in op de invoer van een aantal Amerikaanse producten, waaronder Harley-Davidsons. Daardoor wordt een exemplaar van het iconische motormerk in de EU gemiddeld 2.200 dollar duurder. Omdat het bedrijf die kosten niet wil doorberekenen aan de klant, verwacht de motorenfabrikant op de korte termijn een jaarlijkse extra kostenpost tussen 90 miljoen en 100 miljoen dollar.

Op de langere termijn zal Harley-Davidson daarom meer productieactiviteiten naar fabrieken buiten de Verenigde Staten verplaatsen. De stap zal ongeveer 9 tot 18 maanden in beslag nemen.

Het bedrijf zegt die stap te betreuren, maar niet anders te kunnen wegens het belang van de Europese markt, waar vorig jaar ongeveer 40.000 Harleys werden verkocht.

Impact op jobs

Het is nog niet duidelijk hoe groot de impact zal zijn op de jobs in de Harley-fabrieken in de VS. De Europese importheffingen op Amerikaanse producten zijn een vergeldingsmaatregel tegen de staal- en aluminiumheffingen van Donald Trump. De Amerikaanse president zegt met die extra invoerbelastingen jobs in de Verenigde Staten te willen beschermen, maar riskeert een handelsoorlog te ontketenen waar ook de Amerikaanse arbeider het slachtoffer van zal zijn.

Harley-Davidson heeft zijn hoofdkwartier in Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin. De staat stemde in 2016 na bijna 30 jaar nog eens op een Republikein. Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne jobs terug te brengen naar de VS. Tijdens zijn allereerste State of the Union in 2017 vernoemde hij Harley-Davidson expliciet. "Ze vertellen me dat het heel moeilijk zaken doen is met andere landen, omdat ze zo hoge heffingen heffen op onze producten. Zij vroegen me geen verandering, maar ik vraag het wel. Ik geloof heel erg in vrijhandel, maar het moet ook eerlijke handel zijn."