Harley-Davidson schrapt 700 banen wereldwijd

09 juli 2020

19u16

Bron: Belga 2 De Amerikaanse motorenbouwer Harley-Davidson schrapt wereldwijd 700 banen. Ook wordt de financieel directeur vervangen. De ingrepen moeten het in de problemen geraakte concern helpen om weer de weg omhoog te vinden.

Harley-Davidson vermoedt dat dit jaar al 500 werknemers het bedrijf zullen verlaten. De reorganisatie zal naar verwachting 50 miljoen dollar (zo’n 44 miljoen euro) kosten, waarvan het grootste deel in het tweede kwartaal in de boeken gaat. Volgens netwerksite LinkedIn werken bij het concern momenteel ruim 8.000 mensen.

Met het herstructureringsplan The Rewire wil het bedrijf “de organisatie, de kostenstructuur en het operationele model bijsturen om minder complex en meer efficiënt te worden”, klinkt het. Dat moet Harley-Davidson klaarmaken voor stabiliteit en succes.



Het bedrijf kondigde eerder al aan dat 140 arbeidsplaatsen verdwijnen in zijn fabrieken in de staten Wisconsin en Pennsylvania. Dat zou nodig zijn omdat de productie van motoren momenteel lager ligt vanwege de coronacrisis.

Daarnaast heeft financieel directeur John Olin, die al zeventien jaar werkt bij de motorenmaker, zijn taken neergelegd. Hij wordt vervangen door Darrell Thomas.

De ingrepen komen van de hand van de kersverse topman Jochen Zeitz, die in mei de leiding over het concern nam. Daarvoor was hij directeur bij sportschoenenmerk Puma.