Hariri wil premier blijven op voorwaarde dat Hezbollah meewerkt LVA

04u39

Bron: Belga 0 Photo News Saad al-Hariri De Libanese minister-president Saad Hariri wil op post blijven als de sjiitische militie Hezbollah ingaat op zijn eisen. "Ik wil aanblijven als premier", zegt hij gisteren in een interview met de Franse tv-zender CNews. Hij eiste dat Hezbollah, dat deel uitmaakt van de Libanese eenheidsregering, zich niet mengt in andere Arabische landen. Hij wil neutraliteit van Libanon in alle conflicten.

De Hezbollah is aanwezig in Syrië, Irak, "en dat is vanwege Iran", zegt Hariri in het interview dat in het Frans verliep. De journalist vraagt hem vervolgens of hij in functie blijft als Hezbollah en Iran het door hem voorgestelde nieuwe politieke evenwicht accepteren. "Natuurlijk", antwoordt Hariri. Waarop de vraag volgt: "En als ze weigeren, stapt u dan op?" Hariri: "Ja." De Libanese premier noemt de dialoog met Hezbollah "zeer positief".

De Libanese regeringsleider maakte begin deze maand vanuit Saoedi-Arabië, in nog duistere omstandigheden, zijn ontslag bekend. President Michel Aoun aanvaardde dat niet. Na zijn terugkeer in Libanon zette Hariri een bocht in en stelde hij zijn ontslag uit.

EPA De Libanese president Michel Aoun (links) met minister-president Saad Hariri (rechts) op de dag van de Libanese onafhankelijkheid in Beiroet op 22 november 2017. In 1943 werd Libanon onafhankelijk van Frankrijk.

Schrik voor conflict tusen Saoedi-Arabië en Iran

Na de bekendmaking van zijn ontslag rees ongerustheid in Libanon dat er een proxy-conflict zou ontstaan tussen het soennitische koninkrijk Saoedi-Arabië en de sjiitische aartsrivaal Iran. Dat zou het hele Midden-Oosten kunnen destabiliseren. Saoedi-Arabië en Hariri beschuldigen de Hezbollah ervan dat bondgenoot Iran in de regio onrust sticht.

Hariri zegt dat hij met zijn ontslag "een positieve schok" wou bewerkstelligen. Over de omstandigheden wou hij geen uitspraken doen. Er waren daarover veel verhalen, maar Hariri wil de omstandigheden liever "voor zich houden".