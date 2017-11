Haribo start intern onderzoek na klachten over "moderne slavernij" in Brazilië Redactie

Bron: Belga 2 REUTERS De Duitse snoepgoedproducent Haribo lanceert een intern onderzoek naar de werkomstandigheden in Brazilië. Uit een documentaire van de Duitse omroep ARD was gebleken dat in Braziliaanse plantages voor carnaubawas het personeel, waaronder ook minderjarigen, in erg moeilijke omstandigheden werkt.

Haribo gebruikt carnaubawas om de snoepjes te laten glanzen en om te verhinderen dat ze aan elkaar kleven.

"We zijn gechoqueerd en verbijsterd over de recente getuigenissen over de behandeling van werknemers van leveranciers van carnaubawas in Brazilië", stelt het bedrijf. "Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar." Braziliaanse werknemers werken zonder geschikt veiligheidsmateriaal bij temperaturen van ruim 40 graden. Ze hebben geen toegang tot drinkwater of toiletten en moeten vaak op de grond slapen. Deze week nog begint een intern onderzoek naar de vaststellingen. HED/

