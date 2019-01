Haren van vermist jongetje (2) gevonden in put in Spanje ADN

16 januari 2019

10u28

Bron: El Pais, ANP 0 Reddingswerkers hebben haren gevonden in de diepe put waarin het Spaanse peutertje Yulen (2) zondagmiddag viel in Totalan, in de provincie Malaga. Uit onderzoek blijkt dat het om haren van het vermiste kind gaat. Dat bevestigt de these dat het jongetje wel degelijk in de 110 meter diepe put moet zitten.

De “biologische resten” werden zondagnacht, op de eerste dag van de zoektocht, gevonden. Nu is duidelijk dat het om de haren van Yulen gaat. “DNA-onderzoek toont aan dat het gaat om de haren van het kind”, aldus een regeringswoordvoerder. “Dat geeft ons de zekerheid dat het jongetje zich in de schacht bevindt.” Eerder werd in Spaanse media getwijfeld of Yulen wel in de put was gevallen.

De loodzware en moeilijke zoektocht naar de 2-jarige gaat in een hoge versnelling verder. Reddingswerkers graven twee tunnels, één horizontaal langs de kant van de minder rotsachtige helling van de heuvel en één parallel aan het boorgat waar de jongen in viel. Die moeten samen het punt bereiken waar Yulen zich vermoedelijk bevindt. De werkzaamheden zouden maximaal 48 uur mogen duren. Hulpverleners kunnen niet afdalen in de diepe put, omdat die een diameter van slechts 25 centimeter heeft.



Volgens zijn familie viel de jongen in de put terwijl hij aan het spelen was vlakbij de plek waar zij aan het lunchen waren tijdens een zondags uitstapje. Of de peuter nog in leven is, is voorlopig een mysterie. “Ik hoorde hem luid wenen”, vertelt zijn vader aan Spaanse media. “30 seconden later hoorde ik niks meer.” De vorige dagen werden al een bekertje en een zakje snoep van Yulen gespot met een camera in de put.

Het diepe boorgat, dat zonder toestemming van de overheid is gegraven, is van een tot nu toe onbekende eigenaar. Ook is niet precies bekend waar de put voor dient en of er water in staat. Reddingswerkers en autoriteiten in Spanje spreken van een ‘zeer ongelukkige situatie’. Ook het Spaanse koninklijk huis heeft zijn steun uitgesproken voor de familie.