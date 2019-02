Hardrijder scheurt met 219 per uur over weg en knippert met lichten om politie opzij te doen gaan KVDS

17 februari 2019

14u12 0 Een Nederlandse politiepatrouille wist afgelopen nacht even niet wat haar overkwam toen ze op de N261 richting Tilburg reed en plots een hardrijder aan zag komen scheuren. De bestuurder begon naar de politie - die in een anonieme wagen reed - te knipperen met zijn lichten, zodat die opzij zou gaan. Dat had hij beter niet gedaan.

Het incident gebeurde op een gewestweg, vlakbij het bekende pretpark De Efteling. Op de weg is een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur van kracht. Maar de snelheidsduivel bleek gemiddeld meer dan het dubbele te rijden, zo klinkt het bij de politie van Zeeland-West-Brabant.

Trajectmeting

“Na een trajectmeting bleek dat deze bestuurder een gemiddelde snelheid reed van 210 kilometer per uur”, staat er op het Twitteraccount van de politie te lezen. Op de foto die de dienst erbij postte, kan je zien dat de snelheid op het moment van de opname zelfs 219 per uur was.





In een hashtag bij het bericht wordt ook duidelijk gemaakt dat het nog maar om een “beginnend bestuurder” ging. Die mocht meteen zijn rijbewijs afgeven.

Werden wij op de N261 richting Tilburg door een bestuurder doormiddel van het knipperen met zijn verlichting gesommeerd om opzij te gaan. Na een traject meting bleek dat deze bestuurder een gemiddelde snelheid reed van 210km/u