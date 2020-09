Hardloopster (20) op klaarlichte dag verkracht in Rotterdams park Sander Sonnemans

21 september 2020

21u42

Bron: AD.nl 0 De politie heeft de jacht geopend op twee mannen die eerder deze maand op klaarlichte dag een 20-jarige vrouw uit Rotterdam ernstig hebben misbruikt. Het zedenmisdrijf werd gepleegd in het Rotterdamse Zuiderpark, waar het slachtoffer op maandag 7 september aan het hardlopen was.

De jonge vrouw werd tijdens het rondje door het park kort voor half zes ter hoogte van de Zuiderpark Promenade West door de mannen belaagd en gedwongen mee de bosjes in te lopen. Daar werd zij vastgehouden en door de mannen verkracht. Ze gingen er daarna vandoor en lieten het slachtoffer in hulpeloze toestand achter.

Zoekactie

De misbruikte en totaal ontredderde vrouw belde hevig geëmotioneerd een vriendin, die de politie alarmeerde. Agenten gingen direct naar het park en troffen het slachtoffer aan nabij de hoek van de Groene Kruisweg en de Pendrechtseweg. Ze ontfermden zich over de vrouw, terwijl collega’s zo snel mogelijk een zoekactie op touw zetten. De omgeving werd uitgekamd en forensisch onderzoekers gingen met een speurhond op zoek naar sporen. Ook zijn camerabeelden veiliggesteld.

De politie heeft de daders vooralsnog niet in het vizier. Inmiddels is er een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet. Dat heeft zijn hoop gevestigd op fietsers, bromfietsers, hardlopers en mensen met een hond die op en rond het tijdstip van het misdrijf in het park zijn geweest en de daders mogelijk hebben gezien. Gebleken is dat een voorbijganger het slachtoffer kort na het incident heeft bijgestaan en hij zijn identiteit niet bekend heeft gemaakt. De politie is ook naar hem op zoek.