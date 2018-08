Hardhandige arrestatie: agent slaat met vlakke hand in gezicht van meisje Sven Van Malderen

21 augustus 2018

09u54

Bron: Daily Mail 2 In het Verenigd Koninkrijk is de nodige commotie ontstaan rond de hardhandige arrestatie van een veertienjarig meisje. Op de beelden is te zien hoe een van de agenten met de vlakke hand in haar gezicht slaat. Sommigen vinden nu dat hij ontslagen zou moeten worden, anderen oordelen dat de forse aanpak gerechtvaardigd was.

De feiten deden zich gisterennamiddag voor in Accrington. Het meisje verzette zich hevig tegen haar arrestatie, waarna de klap volgt. Ook daarna gaat de worsteling nog een hele tijd verder. Omstanders roepen intussen dat ze de tiener gerust moeten laten. "Je gaat je job kwijtspelen", klinkt het zelfs.

Een 52-jarige vrouw werd eveneens opgepakt, beiden worden er nu van beschuldigd politiemannen aangevallen te hebben. Bij de interventie raakten uiteindelijk ook twee agenten lichtgewond. Allicht lag een ordinaire ruzie op straat aan de basis.

De reacties op de video klinken verdeeld. "Dit is een van de redenen waarom ik geen respect heb voor de politie. We weten natuurlijk niet wat ze gedaan heeft, maar een meisje sla je nooit in het gezicht", klinkt het. Of nog: "Als wij dit met onze kinderen zouden doen, sluiten ze ons op."

Anderzijds nemen heel wat mensen nemen het ook op voor de agenten in kwestie. "Ze probeert in zijn gezicht te krabben en de vrouw te bijten, daarom houden ze haar hoofd vast. Wat politiemannen tegenwoordig ook doen, ze zijn altijd de dupe." En: "Verzet je niet tegen een arrestatie. Als je een beetje respect hebt, zal het nooit zo ver komen."