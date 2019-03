Harde sancties van Trump falen: “Grensbewaking verkeert in crisis” AW

06 maart 2019

09u23

Bron: Al Jazeera, NYT 0 De Verenigde Staten staan oog in oog met een humanitaire crisis nu tienduizenden migranten het land proberen binnen te glippen langs de zuidwestelijke grens. Volgens officiële cijfers van de Amerikaanse overheid staken afgelopen maand 76.000 illegalen de grens over. Dat zijn er dagelijks zo’n 2.500: een kleine karavaan.

Die cijfers suggereren dat de harde sancties – waaronder het scheiden van migrantenouders en hun kinderen - die de Amerikaanse president Donald Trump invoerde, de massamigratie niet tegenhouden. De families, voornamelijk afkomstig uit Midden-Amerika, blijven richting de VS trekken. De grenspolitie is onderbemand en niet voorbereid op de massale instroom.



50.000 migranten in hechtenis

Zo steeg het aantal arrestaties aan de zuidelijke grens met 97 procent vergeleken met vorig jaar. Daardoor zitten er nu zo’n 50.000 volwassenen in voorlopige hechtenis. En dat cijfer overstijgt de werkelijke capaciteit van de douane, zegt Kevin McAleenan, de Amerikaanse commissaris van de dienst Douane en Grensbewaking (CBP). Lang worden de migranten nooit vastgehouden, want er is simpelweg onvoldoende plaats.



Medische zorg

Daarnaast laat de medische zorg te wensen over. Dat bewijzen de twee vluchtelingenkinderen die onlangs in een opvangkamp nabij de grens stierven. Hoewel er dagelijks duizenden migranten richting de grens stromen, is er amper sprake van medische hulpposten met voldoende personeel. Daardoor worden de migranten – vaak gedehydrateerd, verwond door over en onder barrières te kruipen, of besmet met koorts, de pokken en griep – aan hun lot overgelaten.



De CBP levert inspanningen om meer zorgverleners ter beschikking te stellen en wil ook meer tolken inhuren. “Maar zulke oplossingen zijn slechts tijdelijk en de situatie is niet duurzaam”, aldus McAleenan. “Op humanitair vlak, maar ook op vlak van grensbeveiliging is er sprake van een crisis.”

