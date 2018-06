Harde kritiek voor plan Macron om privézwembad te bouwen in presidentieel buitenverblijf kv

21 juni 2018

20u27

Bron: L'Express, Huffington Post 1 De Franse president Emmanuel Macron overweegt een zwembad te laten aanleggen in het fort van Brégançon, het buitenverblijf van de Franse presidenten. Volgens de Franse oppositie sluit het plan aan bij de extravagante levensstijl van de president.

Het Franse Elysée onderzoekt momenteel de kostprijs voor de aanleg van het zwembad aan het fort van Brégançon, dat gelegen is op een mini-eilandje voor de Franse kust in de Middellandse Zee. Het fort biedt een fantastisch uitzicht op de omgeving, maar het bijbehorende strand is echter ook ten allen tijde zichtbaar voor paparazzi.

Een zwembad zou de Franse president, zijn vrouw en hun gasten meer privacy moeten bieden. Bij een laatste bezoek van Macron aan het fort in mei moesten immers elke keer twee bewakingsboten en veiligheidsagenten ingezet worden wanneer de president even een frisse duik in het water wilde nemen.

Volgens het Elysée zal het hoogstwaarschijnlijk om een bovengronds zwembad gaan, aangezien het niet mogelijk zal zijn om er een zwembad in te graven. Als het zwembad er effectief komt, zal de kostprijs van de installatie mee opgenomen worden in het jaarlijkse renovatiebudget van 150.000 euro voor het fort.

Servies van 50(0).000 euro

Een bovengronds zwembad zal goedkoper uitvallen dan een ingegraven exemplaar, maar dat neemt niet weg dat de president onder vuur ligt om de plannen. Critici verwijten Macron zijn opulente levensstijl en noemen hem de "president van de rijken". Recent bestelde het Elysée nog een nieuw porseleinen eetservies dat volgens het presidentieel paleis maximum 50.000 euro zal kosten. Het Franse satirische blad Le Canard enchaîné spreekt echter over een bedrag van 500.000 euro.

Bovendien moest Macron zich recent verantwoorden voor de uitspraak dat sociale hulp "gek geld" is, voor de loskoppeling van de sociale woninghulp van de inflatie, en voor het gebruik van het presidentiële privévliegtuig voor een tripje van amper 110 kilometer.

"Een nieuw eetservies voor het Elysée voor meer dan 500.000 euro, het gebruik van het presidentiële vliegtuig voor een traject van 110 kilometer en nu eist Jupiter een zwembad in Brégançon", tweette Lydia Guirous, woordvoerster van de Republikeinse oppositiepartij, die Macron vergelijkt met de Romeinse oppergod. "Het losbandige gedrag van de president choqueert op momenten waarop hij steeds meer inspanningen van de Fransen vraagt!"

Une nouvelle vaisselle à l’Elysee pour plus de 500000€, l’utilisation de l’avion présidentiel pour un trajet de 110km et maintenant Jupiter exige une piscine à #Brégançon

Le comportement dispendieux du Président choque au moment où il demande toujours plus d’efforts au Français! pic.twitter.com/kjMIpEt6nn Lydia Guirous(@ LydiaGuirous) link

De socialistische afdeling van de Var, het Franse departement waar het fort gelegen is, nodigt Macron uit om "alle inwoners van de Var die wachten op huisvesting te ontmoeten". "Voor de Var is het nodig dat Emmanuel Macron zijn kasteel in Brégançon verlaat en de realiteit van onze regio ontdekt, niet dat hij nadenkt over de kleur van het linoleum van het toekomstige presidentiële zwembad", klinkt het in een persmededeling.

Gebrek aan privacy

In het verleden wisten paparazzi al stiekem foto's te maken van president François Hollande en zijn vrouw in hun zwempak, Nicolas Sarkozy en zijn hoogzwangere vrouw Carla Bruni en naar verluidt een spiernaakte Jacques Chirac in 2001. Die laatste foto's werden echter nooit gepubliceerd.