Harde confrontatie in Peru na gratieverlening Fujimori SVM

11u37

Bron: Belga 0 EPA Meer dan 5.000 Peruvianen hebben gisteravond in Lima betoogd tegen de gratieverlening voor ex-president Alberto Fujimori. Ze eisen ook het ontslag van de huidige staatsleider -president Pedro Pablo Kuczynski- en beschuldigen hem ervan een politieke deal gesloten te hebben.

REUTERS

De ordediensten waren massaal aanwezig in de straten van de Peruviaanse hoofdstad om te voorkomen dat de manifestanten het ziekenhuis zouden bereiken waar Fujimori momenteel ligt. Honderden sympathisanten zijn er verzameld om zijn vrijlating te vieren.

REUTERS

In de loop van de avond kwam het evenwel tot aanvaringen tussen betogers en de politie. Die probeerde met de matrak en traangas de menigte uiteen te drijven. Een cameraman van de nationale omroep raakte daarbij ernstig gewond.

REUTERS

Kuczynski verleende het voormalige autoritaire staatshoofd op kerstavond gratie. Fujimori, die een gevangenisstraf uitzit van 25 jaar voor schending van de mensenrechten en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap, werd dit weekend opgenomen in het ziekenhuis wegens een lage bloeddruk en hartritmestoornissen.

REUTERS

Fujimori had op 11 december zelf een gratieverzoek ingediend wegens zijn gezondheidsproblemen. "Een officiële medische raad heeft de gevangene geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat meneer Fujimori aan een progressieve, degeneratieve en ongeneeslijke ziekte lijdt. Zijn gevangenschap vormt een ernstig risico voor zijn leven, gezondheid en integriteit", luidde het in een mededeling van het presidentschap.

AP

Fujimori -een zoon van Japanse immigranten- was van juli 1990 tot november 2000 president van Peru. Ondertussen zit hij al ruim tien jaar in de cel in de Peruviaanse hoofdstad Lima.

REUTERS

REUTERS

REUTERS

Meer over Alberto Fujimori