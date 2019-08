Harde brexiteers waarschuwen Johnson: “Enkel backstop verwijderen volstaat niet voor onze steun” TT

23 augustus 2019

11u38

Bron: Daily Telegraph 0 Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat Brits premier Boris Johnson de Europese Unie zo ver krijgt om de gewraakte Ierse backstop uit het brexit-akkoord te halen, zal dat alleen nog niet volstaan om de harde brexiteers te overtuigen. Dat zeggen een aantal van Johnsons Conservatieve partijgenoten vandaag in de Daily Telegraph.

Het Britse parlement heeft het echtscheidingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie al drie keer verworpen. Niet enkel de oppositiepartijen stemden tegen, ook een groot deel van de regerende Conservatieve partij kan zich niet in de deal vinden. En dat blijft zo, waarschuwen de harde brexiteers. Zelfs als de backstop verdwijnt, blijven er struikelpunten en is het lang niet zeker dat ze zich achter de tekst kunnen scharen, zo waarschuwen enkele van hen vandaag.

Of het bluf is of niet, is niet duidelijk, maar feit is dat Boris Johnson ook in eigen land nog heel wat werk heeft om iedereen mee te krijgen. David Davis, ex-minister verantwoordelijk voor de brexit, zegt een heel “boodschappenlijstje” met eisen te hebben. Zo wil hij kortere overgangsperiodes en veranderingen in de clausules rond het Europees Hof van Justitie. “En als ik Boris was, zou ik blijven aandringen om de openstaande rekening van 39 miljard pond of de helft daarvan afhankelijk te maken van de vooruitgang rond de toekomstige relatie”, voegde hij er nog aan toe. Die 39 miljard pond (42,5 miljard euro) is het bedrag dat de Britten nog in de EU-begroting moeten storten, maar waar ze voorlopig nog niet aan toegekomen zijn.

Ook een ander Conservatief parlementslid zegt dat enkel de backstop verwijderen, niet helpen. “Je brengt zelfbestuur niet terug via een knip- en plakoperatie. We blijven met dit akkoord nog jarenlang geregeerd worden door de 27 andere lidstaten, zelfs zonder de backstop.”

Johnson is net terug in Londen van een bezoek aan de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron. Merkel stelde de Britse premier voor om binnen de dertig dagen dan maar zelf met een oplossing voor de Ierse grens te komen zodat de backstop - die uiteindelijk een noodoplossing is - helemaal niet nodig is. Volgens Macron mag Johnson dat gerust proberen, maar hij verwacht niet dat het kan, waardoor de backstop dus noodzakelijk blijft.