Harde beelden: pantserwagens verpletteren demonstrant in Chili

21 december 2019

07u47

Bron: La Tercera, Twitter 50 Twee pantserwagens hebben vrijdag in de Chileense hoofdstad Santiago een demonstrant verpletterd. Volgens de zus van het slachtoffer heeft de aanrijding het bekken van het slachtoffer gebroken.

Demonstranten gaan in Chili al wekenlang de straat op uit protest tegen de sociale ongelijkheid en uitsluiting in het Zuid-Amerikaanse land. Zij vinden dat de regering te weinig doet om de toegenomen welvaart eerlijker te verdelen en de gebrekkige sociale mobiliteit te verbeteren.

De manifestanten eisen dan ook het aftreden van president Sebastián Piñera. Hoewel zijn regering beloofde enkele maatregelen te nemen tegen de sociale crisis, peinst de president niet over opstappen. Hij trekt hard van leer tegen de demonstranten, waaronder enkelen verschillende metrostations in brand staken en winkels plunderden.

De media, die dagelijks verslag doen van grotere en kleinere demonstraties, wisten het precieze moment vast te leggen waarop enkele pantserwagens opzettelijk op de demonstranten in lijken te rijden. Daarbij wordt een demonstrant geplet tussen twee wagens.

"Chile":

Porque Carabineros atropellaron a una personapic.twitter.com/2UchiMgIrO ¿Por qué es tendencia?(@ porquetendencia) link

“Oorlog tegen het Chileense volk”

Parlementslid Giorgio Jackson van de oppositie spreekt schande van het aanhoudende geweld door de veiligheidsdiensten: “De burgemeester heeft gehoor gegeven aan de oproep tot oorlog van de president en heeft het Plein van de Waardigheid (waar de demonstranten samenkomen - red.) belegerd. Het resultaat? Meer geweld en mensenrechtenschendingen. Iemand moet de president vertellen dat hij deze oorlog tegen het Chileense volk beëindigt.”

Marta Cortez, de moeder van slachtoffer Oscar, laat via Twitter weten dat haar zoon “opzettelijk aangereden en verpletterd” is door twee ‘stinkdieren’, de bijnaam van de Chileense pantserwagens. Ze hebben die bijnaam gekregen omdat vanuit de luiken van de wagens regelmatig traangasgranaten worden gegooid om demonstranten uiteen te drijven. Cortez houdt de Chileense overheid verantwoordelijk voor het letsel van haar zoon die “wonder boven wonder nog in leven is.”

Mi hijo Oscar fue brutalmente, intencionalmente atropellado y aplastado por 2 zorrillos. Milagrosamente está con vida. Esta barbarie avalada por el monstruo del interior y el Estado de Chile debe parar! Marta Cortez(@ Martoclates) link

Ook Valeria, de zus van het slachtoffer, roert zich op op het web: “Het bekken van mijn broer is gebroken, hij verkeert in stabiele toestand", schrijft zij op Twitter. Ze is er van overtuigd dat het niet om een ongeluk gaat: “Het eerste wat ik tegen mijn moeder zei, was: ‘ze hebben dit opzettelijk gedaan'.”

Hoy mi hno fue intencional y brutalmente aplastado x 2 zorrillos de carabineros, ahora está estable, con fractura de pelvis, lo primero que le dijo a mi mamá fue “lo hicieron a propósito” Valeria(@ Valefanteee) link

Mensenrechten

Het incident staat niet op zich. Zowel Chileense als internationale mensenrechtenorganisaties hebben het geweld en de mensenrechtenschendingen door de veiligheidsdiensten gedocumenteerd en veroordeeld. Zo becijferde Human Rights Watch dat er 26 doden vielen sinds de protesten begonnen in oktober. Ook raakten ruim 11.000 mensen gewond en verloren 19 demonstranten een oog. Seksueel geweld tegen vrouwelijke demonstranten wordt evenmin geschuwd.

Mede daarom gingen ook feministen de straat op en brachten via het lied ‘de verkrachter dat ben jij’ - dat inmiddels wereldwijd viraal ging - deze problematiek onder de aandacht.

