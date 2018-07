Happy 4th of July! Ben jij een echte Amerika-kenner? Doe hier de test

04 juli 2018

Vandaag, 4 juli, vieren de Amerikanen hun nationale feestdag. Heel het land is vrij en er wordt feest gevierd, traditioneel met grote parades die door de straten trekken, kermissen, barbecues en picknicks. Maar wat weet jij nog over de 4th of July? Doe hier de test!