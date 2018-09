Hanoi vraagt bevolking: "Schrap honden en katten van menu" kv

11 september 2018

19u42

Bron: Belga 12 Het stadsbestuur van Hanoi heeft de inwoners vandaag opgeroepen geen katten en honden meer te eten. De consumptie van deze dieren verspreidt besmettelijke ziekten zoals hondsdolheid, terwijl toeristen uit landen waar deze praktijk taboe is, er aanstoot aan nemen. Dit heeft het bureau van de viceburgemeester gezegd.

In de hoofdstad van Vietnam leven ongeveer 493.000 honden en katten. Zowat 87,5 procent daarvan wordt als huisdier gehouden, de rest voor "andere doeleinden", met name voor het vlees, zo geven statistieken van de stad aan.

Honden- en kattenvlees wordt door sommige Vietnamezen als een delicatesse beschouwd, hoewel de groeiende middenklasse honden en katten steeds meer als huisdier houdt.

Het slachten van honden en katten voor de consumptie van het vlees "stuit op bezwaren van toeristen en internationale bezoekers die in Hanoi leven, en tast het imago van een beschaafde hoofdstad aan", zo staat in een richtlijn die viceburgemeester Nguyen Van Suu uitvaardigde.

Drie mensen stierven dit jaar aan de gevolgen van hondsdolheid, die mogelijk via vlees was overgedragen, aldus de viceburgemeester. "Mensen moeten de gewoonte van het gebruik van honden- en kattenvlees laten varen", zo klinkt het in de richtlijn.