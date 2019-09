Hannover evacueert 15.000 bewoners na ontdekking bom uit WOII LH

02 september 2019

21u31

Bron: Belga 0 Meer dan 15.000 inwoners van de Duitse stad Hannover, in de deelstaat Nedersaksen, zijn deze avond geëvacueerd nadat er een bom ontdekt werd die dateert uit de Tweede Wereldoorlog.

Het gevaarte van 250 kilogram werd ontdekt in de wijk waar de dierentuin huist, zo meldt de stad op zijn website. Vanaf 19 uur werden de mensen in een brede omtrek geëvacueerd. De autoriteiten hopen de bom vanavond nog te ontmantelen om zo de mensen de kans te geven terug te keren naar hun woonst.

Regelmatig worden in Duitsland nog bommen uit WOII ontdekt. De grootste evacuatie sinds 1945 in een Duitse stad was weggelegd voor Frankfurt in september 2017. Toen werd een Britse bom met 1,4 ton explosieven gevonden en moesten 65.000 mensen tijdelijk een onderkomen vinden.

Experts schatten dat 10 procent van de bommen die in de Tweede Wereldoorlog op Duitsland gegooid zijn, niet tot ontploffing gekomen zijn.