Hannelore die 1,1 miljoen euro van haar werkgever naar internetliefde in Afrika stuurde, riskeert 2 jaar cel mvdb - as

04 maart 2019

12u11

Bron: ANP - AD.nl 0 Tegen Hannelore S. (51) uit Rotterdam die haar werkgever voor ruim 1,1 miljoen euro oplichtte, is vandaag in de rechtbank in Dordrecht een straf geëist van twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De administratief medewerker van een doe-het-zelfketen maakte al dat geld - nadat haar spaargeld op was - over aan een Afrikaanse internetliefde.

De beklaagde heeft haar internetliefde nooit ontmoet. Ze leerden elkaar via Facebook kennen en zouden elkaar eenmaal via Skype hebben gezien. Ze was gaandeweg verliefd op hem geworden en vertrouwde hem. Hij vertelde haar dat hij medische problemen had en daar geld voor nodig had. S. maakte al haar spaargeld over, ze leende geld bij de bank dat ze ook aan hem gaf en lichtte haar werkgever op, waar ze al tientallen jaren werkte. Pas toen in 2017 de bank aan de bel trok, kwam het bedrog uit. Begonnen als caissière, was zij opgeklommen tot administratief medewerkster, die het volledige vertrouwen van het bedrijf had.



Nadat Hannelore S. was opgepakt, zei ze tegen haar advocaat: “Hij zou me het geld nu toch wel terug gaan betalen?” Het is de vraag of deze man überhaupt bestaat. Ze zou alleen een foto van hem hebben op een moment dat hij in het ziekenhuis lag. Op dat beeld is hij onherkenbaar, omdat zijn hoofd in het verband zit.

De officier van justitie (aanklager, red.) spreekt over een “astronomisch bedrag” dat S. over een periode van twee jaar naar haar eigen rekening en die van haar toenmalige echtgenoot liet overmaken. S. en haar man zijn vorig jaar gescheiden. Ze woont nu bij haar ouders en heeft inmiddels een nieuwe baan. Ook volgt ze behandelingen om steviger in haar schoenen te leren staan.

“Ook slachtoffer”

In een burgerlijke procedure heeft de rechter inmiddels bepaald dat S. haar voormalige werkgever het geld moet gaan terugbetalen. Manders verzet zich daarom tegen een gevangenisstraf. “Wat heeft de maatschappij daaraan? Ze wil afbetalen wat ze kan, maar dat kan niet als ze in de gevangenis zit.” Hij vroeg de rechtbank zich af te vragen of S. enkel dader is of ook slachtoffer. “Ze heeft dat geld niet zelf gehouden, er staat nu geen villa van haar in Afrika.” De rechtbank doet 25 maart uitspraak.