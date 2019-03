Hannelore die 1,1 miljoen euro van haar werkgever naar internetliefde in Afrika stuurde, moet 10 maanden de cel in Albert Sok

25 maart 2019

14u46

De Rotterdamse Hannelore S. (51) die haar werkgever oplichtte voor 1,1 miljoen euro, moet tien maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank van Dordrecht zojuist bepaald. Zij werd veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk.

Er was twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist. De rechtbank achtte bewezen dat Hannelore S. van januari 2015 tot oktober 2017 het geldbedrag in porties had weggesluisd. Zij vertelde drie weken geleden tijdens de zitting dat zij het geld had overgemaakt naar een man in Afrika. Zij was destijds verliefd geworden, nadat hij via Facebook contact met haar had gezocht.



De man zou het geld nodig hebben gehad voor onder meer operaties, waarna hij telkens met andere verhalen kwam. Zo zou het op zeker moment ook zo geweest zijn dat hij geen geld kon afhalen, omdat zijn bankkaart niet op buitenlands gebruik stond ingesteld.



Al die tijd bleef de vrouw grote sommen geld sturen, op het laatst tot wel 70.000 euro in een keer. Niet duidelijk is of deze man echt bestaat. Zij had geen herkenbare foto of adres van hem, alleen een foto met zijn gezicht in het verband in een ziekenhuis.

Vakkundig

S. was al jarenlang administratief medewerker bij Karwei, een bedrijf dat bouwmarkten in de plaatsen Papendrecht, Dordrecht en haar woonplaats Hoogvliet exploiteerde en genoot het volledige vertrouwen van de bedrijfsleiding. De vrouw vervalste betaalopdrachten zo vakkundig dat het nooit opviel. Pas toen de bank aan de bel trok, kwam het bedrog boven water. Maar ook toen bleef de vrouw doorgaan. Ze schreef toen zelfs ook een brief uit naam van het bedrijf aan de bank en vervalste de handtekening van haar baas. In een eerdere procedure oordeelde de rechtbank al dat zij alle schade moet terugbetalen.

De officier van justitie (aanklager, red.) sprak eerder over een “astronomisch bedrag” dat S. over een periode van twee jaar naar haar eigen rekening en die van haar toenmalige echtgenoot liet overmaken. S. en haar man zijn vorig jaar gescheiden. Ze woont nu bij haar ouders en heeft inmiddels een nieuwe baan. Ook volgt ze behandelingen om steviger in haar schoenen te leren staan.