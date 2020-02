Hannelore (42) groeide op in sekte van de ‘Profeet’: “Er is me zoveel normaal geluk ontnomen” Lucien Baard en Chris van Mersbergen

01 februari 2020

17u34

Bron: AD.nl 2 De Nederlandse Hannelore van Otterloo (42) groeide op in een sekte. De ‘Profeet’ Sipke Vrieswijk ontwrichtte hele gezinnen en boezemde alle leden angst in. Na jaren van vernedering, manipulatie en seksueel misbruik is ze inmiddels gelukkig. Nu vertelt ze haar verhaal.

De man boezemde ontzag in. Het was niet alleen de keuze van de teksten of de uitleg. Het was de manier waarop hij sprak en maar bleef spreken. Hij stelde zich voor als de Dienaar Gods, waarbij hij op iedere lettergreep de nadruk legde. De. Die. Naar. Gods. (passage uit het boek Hannelore, Het meisje uit de sekte)

Herinneringen

Hannelore herinnert zich slechts flarden van het huis in ’s-Gravendeel waar ze begin jaren 80 als 3-jarig meisje door haar ouders mee naartoe werd genomen. “Ik zie een plaatje van de samenkomstruimte, het keukentje, de tuin.’’



Van het meeste wat er om haar heen gebeurde, kreeg ze niets mee. Van haar moeder, die zoekend naar een kerk waar ze zich thuis zou voelen op het schoolplein in Krimpen aan den IJssel hoorde over ene Sipke Vrieswijk, een voormalige verzekeringsagent die in zijn woning in een eigen gemeenschap was begonnen. Van haar vader, die na wat aarzeling overstag ging en ook gegrepen werd door de ‘Broeder’, die tijdens zijn diensten boodschappen van God kreeg en zieken genas.

Onbeheersbare leider

Niemand die kon bevroeden dat de man die voor de zaal stond als leider van de Gemeente Gods hun levens kapot zou gaan maken, hun gelukkige gezinnen zou scheiden - ja, zelfs hun kinderen zou misbruiken. Hannelore: “Zelfs ik kan niet voor 100 procent begrijpen waarom zo veel volwassenen erin zijn meegegaan. ‘Waarom hebben jullie het niet gezien?’, denk ik nog steeds. Waarom gehoorzaamde je zó ver?”



Wat ze wel weet: “Vrieswijk kon heel charismatisch, vriendelijk, zacht overkomen. Maar dat kon uit het niets omslaan. Dan werd hij heel vurig en fel. Onbeheersbaar. Als blikken konden doden: dat waren de ogen van Vrieswijk.”

Klooster

Vrieswijk stak de straat over, met vijftien broeders in zijn kielzog. ‘Hier heeft God mij op gewezen. Is het niet prachtig? Wat een voorrecht als we hier zouden mogen wonen en de Here straks op deze plek mogen prijzen.’ De broeders keken vol verbazing naar het imposante gebouw. Een echt nonnenklooster.



Vrieswijk heeft grootse plannen met de Gemeente Gods. Hij koopt in 1983 - dankzij giften van aanhangers die zich diep in de schulden steken - voor 350.000 gulden (zo’n 160.000 euro) een voormalig klooster in Velddriel, een dorp in de Bommelerwaard. De verbouwing kost nog eens een 100.000 gulden (45.000 euro). Steeds meer leden gaan in het witgepleisterde gebouw wonen.

Boze buitenwereld

Ook Hannelore. Ze wil zich vooral de mooie dingen herinneren. “Madeliefjes plukken, koprollen op het grote gazon, de imposante hal achter de voordeur.” Als je het haar toen had gevraagd, zou ze hebben gezegd dat ze een fantastisch leven had. “Je weet niet beter. Je volgt, als je ziet dat de volwassenen ook volgen. Daarbuiten was de boze buitenwereld, zei Vrieswijk altijd. En dat bleek ook. Omdat wij anders waren, anders gekleed gingen, pasten we er niet, werden we gepest.”



En dus lijkt het normaal. De urenlange diensten, soms tot diep in de nacht, waarin Vrieswijk de ene na de andere openbaring krijgt en zichzelf uitroept tot Profeet, en sektelid Aagje tot Profetes. Het intercomsysteem waardoor de meest absurde boodschappen (‘Bouw een konijnenhok’) worden doorgegeven. De interne brievenbus waarin boodschappen voor de Profeet kunnen worden gestopt, vaak met een hoog klikspaangehalte: ‘Mijn moeder bidt niet voor het eten.’ En de straffen: ‘Twee weken zwijgplicht!’ ‘Kom tot bezinning in het kippenhok.’



Zo breidt Vrieswijk zijn macht uit, sluipenderwijs. Zelfs Hannelores gedachten waren niet veilig. “Je kunt niet fantaseren, omdat je opgroeit met het idee dat de Profeet alles weet. Dus zet je je gedachten uit.”

Geen contact

Hannelore zag haar moeder op een avond boven aan de trap staan met een van tranen doorlopen gezicht. Ze liep langs en voelde haar moeders verdriet tot in het diepst van haar ziel. Maar ze wist dat ze door moest lopen, haar moeder niet mocht troosten, niet mocht knuffelen of zelfs maar aanraken.



De ontmanteling van het gezin van Hannelore verloopt in stapjes. Eerst overhaalt Vrieswijk haar moeder om van haar vader te scheiden. Daarna krijgt de sekteleider een openbaring dat Hannelores zusje van het kloosterterrein moet verdwijnen, zij wordt naar opa en oma in Vriezenveen gestuurd.



Als niet veel later wordt besloten dat haar moeder niet meer voor Hannelore mag zorgen en dat ze bovendien niet meer met elkaar mogen praten, ligt het gezin definitief aan gruzelementen. Ze is dan tien. “Dat ik bij mijn moeder wegging deed zoveel verdriet. Daarna heb ik al mijn gevoel uitgezet, ben ik op slot gegaan.”

Zombies

Wat het gezin van Hannelore meemaakt, overkomt alle families. Zo wordt een ooit gelukkige gemeenschap een stel in het rond bewegende zombies die zich voegt naar de grillen van één man, de Profeet. “Het klinkt inderdaad te bizar voor woorden. Maar het gaat heel geleidelijk.”



Nu is Hannelore zelf moeder van vier kinderen. “Daardoor vind ik het juist moeilijker om te begrijpen wat mijn ouders hebben gedaan. Dan denk ik: als zoiets kostbaars als een kind je wordt toevertrouwd, hoe kun je daar dan afstand van doen? Mijn vader en moeder waren juist altijd heel blij met ons, heel zorgzaam. Ik heb geprobeerd het te begrijpen. Ze moeten wel heel overtuigd zijn geweest dat Vrieswijk een profeet was, is mijn conclusie. Ze hebben op de verkeerde plek de verkeerde persoon ontmoet. Met desastreuze gevolgen.”

Seksmaniak

Hij legde beide handen op haar achterhoofd, schoof haar jurk wat opzij en streelde haar blote schouders en rug. Bij zuster Corintha volgde hetzelfde ritueel, maar nadat hij haar rug lichtjes had gemasseerd, gleden zijn handen onder haar bloes en streelde hij langdurig haar borsten. Corintha ontving deze zegen met groot genoegen, terwijl jaloerse blikken op haar waren gericht.



De Profeet ontpopte zich in het klooster tot een seksmaniak. Ook hier volgens een geraffineerde opbouw. Het mondde uit in complete orgies tot meerdere eer en glorie van God, altijd met het profetenpaar in het middelpunt. Een lot dat ook Hannelore niet bespaard bleef.



“Niemand van de volwassenen zei: ‘Hé, dit kan niet.’ Net als bij de gewone dingen - bidden, aardappelen schillen - volg je de rest. Vrieswijk leerde ons wel dat de wereld het niet zou begrijpen. Maar wij waren niet van de wereld, dus daar moesten we ons niets van aantrekken. Ik mocht er buiten het klooster met niemand over praten. Dat heb ik ook nooit gedaan.”

Misbruik

Pas toen ze uit de tentakels van Vrieswijk was ontsnapt, groeide heel langzaam het besef dat het niet oké was wat er in de nachtelijke uren gebeurd was. Dat dát geen liefde is. “Dat het hele seksuele gebeuren dus misbruik was.”



Is de seks waar ze het kwaadst om is? “Nee. Het is niet zo dat het misbruik zwaarder weegt dan het afnemen van je identiteit, of het niet ongedwongen kunnen opgroeien met je zusje en je ouders. Dat zijn onvergelijkbare grootheden. Appels en peren. Je bent boos om het geheel. Ik denk dat bij mij het verlies van mijn eigen ik zelfs zwaarder heeft gewogen.”



Advocaat Hendriks kon weinig uitrichten. Zijn cliënt gaf volmondig toe wat er was gebeurd. Niet omdat hij het zelf zo graag wilde. Alles was gebeurd in opdracht van God: “Ik ging als Profeet bij die meisjes binnen. Elk orgasme bracht me dichter bij God.”

Bloed, zweet en tranen

Hannelore wordt eind 1994, ze is dan 17, door familie en een vasthoudende wijkagent bevrijd uit de sekte, die inmiddels de wijk heeft genomen naar Cyprus. Het duurt nog 2,5 jaar voor Vrieswijk samen met Aagje wordt opgepakt, in Engeland. Beiden worden mede dankzij een meerdere aangiftes, onder anderen van Hannelore, veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, voor verkrachting en kindermisbruik.



Het kostte haar bloed, zweet en tranen, afscheid nemen van het idee dat Vrieswijk als plaatsvervanger van God op aarde de dienst uitmaakte. “De mensen die me opvingen, durfden gewoon te zeggen: die man deugt van geen kant. En in de kerk zag ik hoe mensen heel anders met God en de Bijbel omgingen. Dan kom je in een proces: durf ik te denken dat hij misschien níet de Profeet was? En van denken ga je naar hardop zeggen. Dan komt het besef: maar dan heb ik al die tijd voor niets op die manier geleefd. Langzaam word je kwaad. Eerst op jezelf, dan op je ouders, tenslotte op Vrieswijk. Oh, wat ben ik kwaad op hem geweest.”

‘Intens zielige man’

Het onvoorstelbare: de sekte hield na de veroordeling van Vrieswijk niet op te bestaan. Volgelingen bleven wachten tot de Profeet zou terugkomen. Dat gebeurde. De laatste jaren van zijn leven woonde een oude, versleten Vrieswijk in Papendrecht, te midden van een steeds kleiner groepje volgelingen. Vorig jaar overleed hij. Drie vrouwelijke sekteleden bleven verweesd achter. “Dat de sekte gewoon door is gegaan, heeft mij wel eens het gevoel gegeven: heb ik dan voor niks aangifte gedaan? De vrijheid die ik had gevonden, gunde ik de anderen ook.”



Toen ze hoorde dat Vrieswijk overleden was, at Hannelore lachend een taartje. In haar hoofd was hij allang geen profeet meer, maar een ‘intens zielige man’. “Ik had heel sterk het gevoel: nu kan God over hem rechtspreken. Dat vond ik een prettig idee.”

Gezin

In de zomer van 2013 werden Hannelore en Eduard de trotse ouders van nog een mooie dochter. Daarmee was het gezin compleet. (…) Een man met blond haar en blauwe ogen en een groot gezin. Al haar dromen waren uitgekomen.



Ze is gelukkig in haar woonplaats Hoogeveen, ondanks alles wat haar als kind is overkomen. “Ik heb een man, vier kinderen, eigenlijk een heel gewoon leven.” Dat ze dat nog eens zou mogen zeggen. “Ik ben meestal lekker thuis met de kinderen. Ik probeer extra van ze te genieten. Er is me al zoveel normaal geluk ontnomen.”



Ze had jaren nodig om weer mee te kunnen draaien in onze maatschappij. “Je speelt continu een spel waarvan je de regels niet kent. Dat maakt heel onzeker, je gaat overal over nadenken. Moet ik nu een hand geven of niet? Moet ik gedag zeggen?” Na jaren accepteerde ze de gedachte dat het gewoon goed was wat ze deed. “Niemand is normaal. Een bevrijdende gedachte.”

Gelukkig worden

Vrieswijk heeft ze al lang voor zijn dood al zijn wandaden vergeven. “Als ik boos of bitter zou blijven, zou hij altijd macht over me hebben gehad. Dat geluk wilde ik hem niet gunnen. Ik besefte: als ik hem kan vergeven, geef ik mezelf ruimte om te leven.”



En zo geschiedde. Het kan dus, gelukkig worden na een totaal verknipte jeugd. Het is een van de redenen dat Hannelore graag wilde dat haar verhaal op papier kwam te staan. “Mijn boodschap is: er is hoop, wat je ook meemaakt. Hoeveel bagage je ook hebt, die bagage kun je kwijtraken. Je kunt weer een leven opbouwen. Voor iedereen is de weg naar het geluk anders, en ik ben geen hulpverlener. Maar dit is mijn verhaal, en mijn weg. Ik hoop dat anderen daar iets aan hebben.”