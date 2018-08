Hannah is veganist en vindt dat planten en dieren doden moord is. Met vriend wordt ze nu beschuldigd van ombrengen inbreker. Met samoeraizwaard KVDS

Bron: News.com.au 0 Ze omschrijft zichzelf op sociale media als boomknuffelaar en is te zien op foto’s met een T-shirt waarop staat 'vlees is moord'. Ze plukt om die reden ook geen bloemen. Niemand die dan ook gedacht had dat de Australische veganist en kleuterjuf in opleiding Hannah Louise Quinn (23) ooit beschuldigd zou worden van het doden van een mens. Maar dat is precies wat deze week gebeurde. En het slachtoffer werd op een bloederige manier omgebracht. Met een samoeraizwaard.

De feiten gebeurden op vrijdag 10 augustus in Sydney. Quinn had de avond ervoor doorgebracht met haar vriend, de minder bekende acteur en martialartsexpert Blake Davis (28). De vrouw was rond de middag ontbijt gaan halen in een plaatselijk café en net teruggekeerd naar de flat van Davis, toen de inbreker toesloeg. (lees hieronder verder)

Haar advocaat Tom Hughes beschreef gisteren in de rechtszaal wat er vervolgens gebeurde. Quinn zat de hele tijd ongecontroleerd te snikken tijdens zijn verklaring. Ze wrong met haar handen, ademde in diepe halen en weende in de mouw van haar shirt.





“Hannah was binnengegaan in de slaapkamer van haar vriend en zat op de rand van het bed, toen opeens iemand naar binnen dook door een glazen deur”, aldus Hughes. “Hij was in het zwart gekleed en droeg een bivakmuts. Hij was gewapend met een neppistool en pepperspray. Hannah vroeg hem geschrokken: ‘Wie ben jij in godsnaam?’ Hij eiste geld. Een buur hoorde Blake zeggen dat ze geen geld hadden.”

Rapper

De overvaller bleek later Jett McKee (30) te zijn, een rapper met de artiestennaam Scepaz. Hij zou 20.000 euro geleend hebben van zijn ouders om zijn gokschulden terug te betalen, maar kon de pokermachines niet weerstaan, waardoor hij nog meer schulden vergaarde volgens Hughes. De man woonde in dezelfde straat als het koppel, maar kende hen niet. (lees hieronder verder)

Volgens de politie sloeg McKee vervolgens met een boksbeugel in het gezicht van Blake Davis. Die laatste ging daarop een samoeraizwaard halen. De inbreker bedreigde Hannah en zei dat hij haar zou neerschieten als ze niet oppaste. Vervolgens ging hij ervandoor met een tas van het koppel. Hannah Quinn ging achter hem aan. Blake Davis volgde hen met het zwaard. “Er is geen enkel bewijs dat Hannah wist dat Blake het zwaard op dat moment bij zich had”, aldus haar advocaat.

Hoofd

Toen de vrouw de inbreker had ingehaald, greep ze de tas. Mc Kee draaide zich om en probeerde haar te slaan, maar daarbij viel hij volgens haar advocaat. Volgens de politie zou ze echter zijn jasje vastgegrepen hebben en hem op de grond geduwd hebben. Blake Davis haalde daarop uit en liet het zwaard neerkomen op het hoofd van de inbreker. Volgens haar advocaat vroeg de vrouw daarop aan haar vriend: ‘Wat heb je in godsnaam gedaan?’ De inbreker probeerde nog te vluchten, maar zakte uiteindelijk in elkaar en stierf op straat. (lees hieronder verder)

Volgens de politie zou het koppel zich vervolgens verborgen hebben in een nis en de advocaat van Hannah Quinn vertelde dat ze daarop drie dagen lang van hotel naar hotel trokken. Maandag gaven ze zichzelf aan bij de politie van Newtown en werden ze beschuldigd van moord en medeplichtigheid na de moord. Op die laatste, lichtere aanklacht staat tot 25 jaar cel.

Berucht

Quinn werd naar de Silverwater Women’s Correctional Facility overgebracht, de meest beruchte vrouwengevangenis van Australië. Volgens haar advocaat was ze daar “doodsbang” en verklaarde ze dat ze erg opgelucht was dat ze op borg vrij kon komen. Tot ze in oktober een volgende keer voor de rechter moet verschijnen. Haar vriend blijft in afwachting wél in de cel. (lees hieronder verder)

Het gevangenisleven zal inderdaad een groot contrast geweest zijn met wat de jonge vrouw tot nu toe kende. Op sociale media is te zien hoe ze zich inspant voor het redden van de planeet. Zo is ze onder meer lid van het ‘Groene leger’ van de stad, dat 30.000 bomen wil aanplanten en de habitat van zoogdieren, reptielen en vogels wil vrijstellen. Die drive heeft ze van geen vreemden.

Walvisjagen

Haar moeder Megan – bij wie ze officieel woont – is een veganist, die zich inzet voor de strijd tegen walvisjagen en de koolmijnen. Haar vader Dean zit in de horeca en had ooit een café in de belangrijkste winkelstraat van Hongkong. Hij verhuisde intussen naar Brisbane. Hannah zelf werkte ook deeltijds als barista in een strandcafé in Sydney.

Volgens bronnen van de Australische nieuwssite News.com.au vond de politie op de plaats van het misdrijf mobiele telefoons en ruim 13.000 euro in cash.