Hannah geeft zoontje op voor adoptie, maar maakt eerst pakkende video voor hem TK

Bron: Today News 2 Instagram De beslissing om je kind op te geven voor adoptie is nooit gemakkelijk. De video die Hannah Mongie voor haar zoontje Taggart maakte voor hij geplaatst werd, maakt dat meer dan duidelijk. Snikkend vertelt ze hem waarom ze precies voor die weg koos.

"Ik wil dat je weet dat ik van je hou", benadrukt Hannah in haar video. Die maakte ze op 21 maart 2016, twee dagen na de geboorte van Taggart. Sinds ze hem begin dit jaar op haar YouTube-kanaal zette, gaat hij de wereld rond. "Ik wil je uitleggen waarom ik precies de beslissing heb genomen om je bij je familie te plaatsen", vervolgt ze. De nu 21-jarige jonge vrouw uit Utah wil absoluut duidelijk maken dat ze niet uit gemakzucht voor adoptie koos.

Ze vertelt dat ze nog op de middelbare school zat toen ze ontdekte dat ze zwanger was. Ze had de vader, Kaden Whitney, nog maar net ontmoet. De twee hadden elkaar leren kennen via hun kerk en waren pennenvrienden geworden. Na maanden van brieven ontmoetten ze elkaar in het echt en begonnen ze te daten. "Na twee maanden bleek ik zwanger en begonnen we onze opties te overwegen. Onze relatie was nog veel te pril voor een huwelijk."

Open adoptie

In eerste instantie dachten de twee niet aan adoptie. "Ik wilde altijd een moeder en een vrouw zijn, en ik hield al voor de geboorte enorm veel van mijn baby. Adoptie was niet mijn eerste keuze, het voelde niet goed om mijn kind bij een andere familie te plaatsen." Toen ze hoorden dat er zoiets bestond als een open adoptie, waarbij er nog steeds contact mogelijk is tussen de biologische ouders en de adoptiefamilie, veranderden ze echter van gedacht. "We voelden ons allebei enorm opgelucht, het voelde juist."

De situatie werd echter nog moeilijker dan gedacht. Toen Hannah amper 12 weken ver was, overleed Kaden plots. "Ik werd enorm depressief, en dacht niet meer aan adoptie. De baby was het enige dat ik nog had van Kaden, en ik wilde hem niet opgeven." Ze twijfelde lange tijd, bad veel en praatte met familie en vrienden. "Maar het bleef een tweestrijd, tot ik op een dag opstond en het licht zag. Ik wist gewoon dat je bij iemand anders moest zijn."

Tummy mommy

Toen ze de familie Marsh ontmoette, wist ze dat het de juiste beslissing was. Het koppel had al een kindje geadopteerd op een open manier, en hun visie op adoptie stelde Hannah gerust. "Ze zeiden dat ze erg veel houden van de biologische moeder, en ze betrekken haar bij het leven van het kind." En dat deden ze ook met Hannah. Tijdens haar zwangerschap spraken ze verschillende keren af, en tijdens de geboorte waren ze ook aanwezig. Maar daarna vroeg Hannah om 48 uur respijt, om alleen te zijn met Taggart. In die uren nam ze ook de video op. "Ik was vastberaden: ik wilde dat Tagg dit ooit zou zien."

En dat zal hij ook, want Hannah ziet hem nog steeds wekelijks. De nieuwe familie van haar zoontje woont op amper tien minuten en nodigen haar regelmatig uit. "Ik voel me echt deel van de familie daar", aldus Mongie. "We hebben goede afspraken gemaakt en we weten welke rol ik heb. Zijn moeder is de vrouw die hem opvoedt, maar ik ben zijn 'tummy mommy'. Hij zal altijd weten dat ik hem gebaard heb en dat ik hem aan zijn familie heb gegeven."