Hannah dóét het: 25-jarig slachtoffer van aanranding loopt marathon New York uit, twee jaar nadat ze haar rug brak

Joeri Vlemings

05 november 2018

16u02

Bron: New York Post 23 She did it! Hannah Gavios uit Queens heeft gisteren de marathon van New York uitgelopen. Ze deed het op krukken in 11 uur 20 minuten en 32 seconden . Straffe kost, want amper twee jaar geleden brak de 25-jarige haar rug toen ze op vakantie in Thailand probeerde te ontsnappen aan een verkrachter.

Haar droomreis werd twee jaar geleden een ware hel voor de toen 23-jarige Hannah Gavios. Een man randde haar seksueel aan. Gavios verweerde zich fel, maar viel 45 meter diep in een ravijn. Ze brak haar wervelkolom en zou mogelijk nooit meer kunnen stappen. Maar dat was buiten Gavios zélf gerekend.

Gavios voelt nog altijd haar voeten en enkels niet. Ze kan stappen, met krukken. Maar haar wilskracht is enorm. “Ik zal een functionerende mens zijn, ik wil mij niet achtergesteld voelen”, zei ze eerder aan de New York Post. Ze trainde tot zes uur en 25 km per dag voor haar eerste marathon, die van New York. Ze wou er sponsorgeld bijeenlopen voor onderzoek naar ruggengraatletsels via de ‘Christopher and Dana Reeve Foundation’. (Christopher Reeve was de acteur die in vier films tussen 1978 en 1987 Superman gestalte gaf, maar na een val van zijn paard verlamd raakte.)

Hannah Gavios trok in september 2016 door Zuid-Oost Azië. In Railay Beach in het Thaise Krabi vroeg ze in een winkel waar haar hotel was. Een plaatselijke bewoner, Apai Ruangwong (28), bood haar aan om haar de weg te wijzen. Hij bracht haar naar een bos en probeerde haar aan te randen. Gavios sloeg hem in het gezicht en beet in zijn oor. Ze kon ontkomen en vluchtte in het donker. Maar ze viel daarbij van een klif en stootte haar hoofd. Ze landde 45 meter dieper in de afgrond. Ze kon niet meer bewegen en riep om hulp. Dat hoorde ook Ruangwong, die haar achternaging. Tien uur lang randde hij haar seksueel aan en mishandelde hij haar, tot andere bewoners Gavios kwamen redden. Tot verkrachting kwam het niet. Ruangwong kreeg de maximumstraf van vijf jaar cel voor obsceen gedrag.

De Amerikaanse twintiger dacht niet dat ze de zware beproeving zou overleven. Ze werd overgebracht naar een Thais ziekenhuis, waar ze meteen onder het mes moest. De artsen waren niet optimistisch over haar kansen om ooit weer te kunnen lopen. Nog geen drie weken later kwam ze in het Mount Sinai Hospital in New York terecht. Na enkele maanden revalideerde ze verder thuis bij haar ouders in Queens. Meer dan een jaar lang oefende ze intensief om met krukken en beenbeugels te kunnen stappen. “Ik moet extra, extra hard werken alleen al om de straat te kunnen uitlopen en om de trap op te gaan”, zei ze. Maar al dat harde labeur maakte naar eigen zeggen van haar “een sterkere mens”.

Vorige jaar bezocht ze zelfs met enkele vrienden opnieuw de plaats van het ongeval en de verkrachting in Thailand. “Uiteindelijk was dat een positieve ervaring. Ik besef dat de meeste mensen goed zijn”, getuigde ze in de New York Post. Ze volgt wel lessen Krav Maga, een verdedigingskunst uit Hongarije, om zich toch veiliger te voelen. Sinds de zomer woont Hannah Gavios alleen.

Ambitie voor een sterke tijd in de marathon van New York had ze niet. “Dat heeft geen belang. Ik zal misschien langer dan twaalf uur bezig zijn, maar mijn enige doel is hem uit te lopen.” Dat had ze mis: ze haalde de finish na iets meer dan elf uur.

Hannah haalde ook kracht uit wat ze moest doormaken in Thailand: “Als ik dat overleefd heb, die urenlange marteling en al dat leed, dan is zo’n marathon niet echt een big deal”.